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CSNR: Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

36.81 USD 0.56 (1.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CSNR за сегодня изменился на 1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.52, а максимальная — 36.81.

Следите за динамикой Cohen & Steers Natural Resources Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CSNR сегодня?

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) сегодня оценивается на уровне 36.81. Инструмент торгуется в пределах 36.52 - 36.81, вчерашнее закрытие составило 36.25, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CSNR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF в настоящее время оценивается в 36.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.30% и USD. Отслеживайте движения CSNR на графике в реальном времени.

Как купить акции CSNR?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) по текущей цене 36.81. Ордера обычно размещаются около 36.81 или 37.11, тогда как 15 и 0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CSNR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CSNR?

Инвестирование в Cohen & Steers Natural Resources Active ETF предполагает учет годового диапазона 33.06 - 38.77 и текущей цены 36.81. Многие сравнивают 4.93% и -2.72% перед размещением ордеров на 36.81 или 37.11. Изучайте ежедневные изменения цены CSNR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?

Самая высокая цена Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) за последний год составила 38.77. Акции заметно колебались в пределах 33.06 - 38.77, сравнение с 36.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Natural Resources Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?

Самая низкая цена Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) за год составила 33.06. Сравнение с текущими 36.81 и 33.06 - 38.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CSNR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CSNR?

В прошлом Cohen & Steers Natural Resources Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.25 и 0.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.52 36.81
Годовой диапазон
33.06 38.77
Предыдущее закрытие
36.25
Open
36.59
Bid
36.81
Ask
37.11
Low
36.52
High
36.81
Объем
15
Дневное изменение
1.54%
Месячное изменение
4.93%
6-месячное изменение
-2.72%
Годовое изменение
0.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%