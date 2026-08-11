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CSNR: Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
Курс CSNR за сегодня изменился на 1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.52, а максимальная — 36.81.
Следите за динамикой Cohen & Steers Natural Resources Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CSNR сегодня?
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) сегодня оценивается на уровне 36.81. Инструмент торгуется в пределах 36.52 - 36.81, вчерашнее закрытие составило 36.25, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CSNR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF в настоящее время оценивается в 36.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.30% и USD. Отслеживайте движения CSNR на графике в реальном времени.
Как купить акции CSNR?
Вы можете купить акции Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) по текущей цене 36.81. Ордера обычно размещаются около 36.81 или 37.11, тогда как 15 и 0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CSNR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CSNR?
Инвестирование в Cohen & Steers Natural Resources Active ETF предполагает учет годового диапазона 33.06 - 38.77 и текущей цены 36.81. Многие сравнивают 4.93% и -2.72% перед размещением ордеров на 36.81 или 37.11. Изучайте ежедневные изменения цены CSNR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Самая высокая цена Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) за последний год составила 38.77. Акции заметно колебались в пределах 33.06 - 38.77, сравнение с 36.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Natural Resources Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Самая низкая цена Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) за год составила 33.06. Сравнение с текущими 36.81 и 33.06 - 38.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CSNR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CSNR?
В прошлом Cohen & Steers Natural Resources Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.25 и 0.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.25
- Open
- 36.59
- Bid
- 36.81
- Ask
- 37.11
- Low
- 36.52
- High
- 36.81
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 1.54%
- Месячное изменение
- 4.93%
- 6-месячное изменение
- -2.72%
- Годовое изменение
- 0.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%