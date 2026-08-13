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CSNR: Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

36.97 USD 0.16 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CSNR汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点36.78和高点37.00进行交易。

关注Cohen & Steers Natural Resources Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CSNR股票今天的价格是多少？

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF股票今天的定价为36.97。它在36.78 - 37.00范围内交易，昨天的收盘价为36.81，交易量达到30。CSNR的实时价格图表显示了这些更新。

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF股票是否支付股息？

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF目前的价值为36.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.74%和USD。实时查看图表以跟踪CSNR走势。

如何购买CSNR股票？

您可以以36.97的当前价格购买Cohen & Steers Natural Resources Active ETF股票。订单通常设置在36.97或37.27附近，而30和0.22%显示市场活动。立即关注CSNR的实时图表更新。

如何投资CSNR股票？

投资Cohen & Steers Natural Resources Active ETF需要考虑年度范围33.06 - 38.77和当前价格36.97。许多人在以36.97或37.27下订单之前，会比较5.39%和。实时查看CSNR价格图表，了解每日变化。

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cohen & Steers Natural Resources Active ETF的最高价格是38.77。在33.06 - 38.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Natural Resources Active ETF的绩效。

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF股票的最低价格是多少？

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF（CSNR）的最低价格为33.06。将其与当前的36.97和33.06 - 38.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CSNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CSNR股票是什么时候拆分的？

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.81和0.74%中可见。

日范围
36.78 37.00
年范围
33.06 38.77
前一天收盘价
36.81
开盘价
36.89
卖价
36.97
买价
37.27
最低价
36.78
最高价
37.00
交易量
30
日变化
0.43%
月变化
5.39%
6个月变化
-2.30%
年变化
0.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%