- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRMU
Курс CRMU за сегодня изменился на -9.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.35, а максимальная — 2.70.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CRMU сегодня?
(CRMU) сегодня оценивается на уровне 2.38. Инструмент торгуется в пределах 2.35 - 2.70, вчерашнее закрытие составило 2.62, а торговый объем достиг 161. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRMU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 2.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.39% и USD. Отслеживайте движения CRMU на графике в реальном времени.
Как купить акции CRMU?
Вы можете купить акции (CRMU) по текущей цене 2.38. Ордера обычно размещаются около 2.38 или 2.68, тогда как 161 и -10.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRMU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CRMU?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 1.37 - 15.25 и текущей цены 2.38. Многие сравнивают 55.56% и -75.76% перед размещением ордеров на 2.38 или 2.68. Изучайте ежедневные изменения цены CRMU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (CRMU) за последний год составила 15.25. Акции заметно колебались в пределах 1.37 - 15.25, сравнение с 2.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (CRMU) за год составила 1.37. Сравнение с текущими 2.38 и 1.37 - 15.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRMU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CRMU?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.62 и -84.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.62
- Open
- 2.65
- Bid
- 2.38
- Ask
- 2.68
- Low
- 2.35
- High
- 2.70
- Объем
- 161
- Дневное изменение
- -9.16%
- Месячное изменение
- 55.56%
- 6-месячное изменение
- -75.76%
- Годовое изменение
- -84.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%