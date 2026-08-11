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CRMU

2.38 USD 0.24 (9.16%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CRMU за сегодня изменился на -9.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.35, а максимальная — 2.70.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CRMU сегодня?

(CRMU) сегодня оценивается на уровне 2.38. Инструмент торгуется в пределах 2.35 - 2.70, вчерашнее закрытие составило 2.62, а торговый объем достиг 161. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRMU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 2.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.39% и USD. Отслеживайте движения CRMU на графике в реальном времени.

Как купить акции CRMU?

Вы можете купить акции (CRMU) по текущей цене 2.38. Ордера обычно размещаются около 2.38 или 2.68, тогда как 161 и -10.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRMU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CRMU?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 1.37 - 15.25 и текущей цены 2.38. Многие сравнивают 55.56% и -75.76% перед размещением ордеров на 2.38 или 2.68. Изучайте ежедневные изменения цены CRMU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (CRMU) за последний год составила 15.25. Акции заметно колебались в пределах 1.37 - 15.25, сравнение с 2.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (CRMU) за год составила 1.37. Сравнение с текущими 2.38 и 1.37 - 15.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRMU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CRMU?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.62 и -84.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.35 2.70
Годовой диапазон
1.37 15.25
Предыдущее закрытие
2.62
Open
2.65
Bid
2.38
Ask
2.68
Low
2.35
High
2.70
Объем
161
Дневное изменение
-9.16%
Месячное изменение
55.56%
6-месячное изменение
-75.76%
Годовое изменение
-84.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%