CRMU股票今天的价格是多少？ 股票今天的定价为2.28。它在2.21 - 2.32范围内交易，昨天的收盘价为2.38，交易量达到59。CRMU的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？ 目前的价值为2.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.05%和USD。实时查看图表以跟踪CRMU走势。

如何购买CRMU股票？ 您可以以2.28的当前价格购买股票。订单通常设置在2.28或2.58附近，而59和-0.87%显示市场活动。立即关注CRMU的实时图表更新。

如何投资CRMU股票？ 投资需要考虑年度范围1.37 - 15.25和当前价格2.28。许多人在以2.28或2.58下订单之前，会比较49.02%和。实时查看CRMU价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，的最高价格是15.25。在1.37 - 15.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？ （CRMU）的最低价格为1.37。将其与当前的2.28和1.37 - 15.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。