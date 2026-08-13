CRMU
今日CRMU汇率已更改-4.20%。当日，交易品种以低点2.21和高点2.32进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CRMU股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为2.28。它在2.21 - 2.32范围内交易，昨天的收盘价为2.38，交易量达到59。CRMU的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为2.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.05%和USD。实时查看图表以跟踪CRMU走势。
如何购买CRMU股票？
您可以以2.28的当前价格购买股票。订单通常设置在2.28或2.58附近，而59和-0.87%显示市场活动。立即关注CRMU的实时图表更新。
如何投资CRMU股票？
投资需要考虑年度范围1.37 - 15.25和当前价格2.28。许多人在以2.28或2.58下订单之前，会比较49.02%和。实时查看CRMU价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是15.25。在1.37 - 15.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（CRMU）的最低价格为1.37。将其与当前的2.28和1.37 - 15.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRMU股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.38和-85.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.38
- 开盘价
- 2.30
- 卖价
- 2.28
- 买价
- 2.58
- 最低价
- 2.21
- 最高价
- 2.32
- 交易量
- 59
- 日变化
- -4.20%
- 月变化
- 49.02%
- 6个月变化
- -76.78%
- 年变化
- -85.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%