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CRMU

2.28 USD 0.10 (4.20%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRMU汇率已更改-4.20%。当日，交易品种以低点2.21和高点2.32进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRMU股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为2.28。它在2.21 - 2.32范围内交易，昨天的收盘价为2.38，交易量达到59。CRMU的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为2.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.05%和USD。实时查看图表以跟踪CRMU走势。

如何购买CRMU股票？

您可以以2.28的当前价格购买股票。订单通常设置在2.28或2.58附近，而59和-0.87%显示市场活动。立即关注CRMU的实时图表更新。

如何投资CRMU股票？

投资需要考虑年度范围1.37 - 15.25和当前价格2.28。许多人在以2.28或2.58下订单之前，会比较49.02%和。实时查看CRMU价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是15.25。在1.37 - 15.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（CRMU）的最低价格为1.37。将其与当前的2.28和1.37 - 15.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRMU股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.38和-85.05%中可见。

日范围
2.21 2.32
年范围
1.37 15.25
前一天收盘价
2.38
开盘价
2.30
卖价
2.28
买价
2.58
最低价
2.21
最高价
2.32
交易量
59
日变化
-4.20%
月变化
49.02%
6个月变化
-76.78%
年变化
-85.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%