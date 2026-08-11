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CRE: Cre8 Enterprise Ltd

2.87 USD 0.21 (7.89%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CRE за сегодня изменился на 7.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.74, а максимальная — 3.00.

Следите за динамикой Cre8 Enterprise Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CRE сегодня?

Cre8 Enterprise Ltd (CRE) сегодня оценивается на уровне 2.87. Инструмент торгуется в пределах 2.74 - 3.00, вчерашнее закрытие составило 2.66, а торговый объем достиг 82. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cre8 Enterprise Ltd?

Cre8 Enterprise Ltd в настоящее время оценивается в 2.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 321.75% и USD. Отслеживайте движения CRE на графике в реальном времени.

Как купить акции CRE?

Вы можете купить акции Cre8 Enterprise Ltd (CRE) по текущей цене 2.87. Ордера обычно размещаются около 2.87 или 3.17, тогда как 82 и 4.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CRE?

Инвестирование в Cre8 Enterprise Ltd предполагает учет годового диапазона 0.14 - 6.17 и текущей цены 2.87. Многие сравнивают 20.59% и 30.45% перед размещением ордеров на 2.87 или 3.17. Изучайте ежедневные изменения цены CRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cre8 Enterprise Ltd?

Самая высокая цена Cre8 Enterprise Ltd (CRE) за последний год составила 6.17. Акции заметно колебались в пределах 0.14 - 6.17, сравнение с 2.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cre8 Enterprise Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cre8 Enterprise Ltd?

Самая низкая цена Cre8 Enterprise Ltd (CRE) за год составила 0.14. Сравнение с текущими 2.87 и 0.14 - 6.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CRE?

В прошлом Cre8 Enterprise Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.66 и 321.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.74 3.00
Годовой диапазон
0.14 6.17
Предыдущее закрытие
2.66
Open
2.74
Bid
2.87
Ask
3.17
Low
2.74
High
3.00
Объем
82
Дневное изменение
7.89%
Месячное изменение
20.59%
6-месячное изменение
30.45%
Годовое изменение
321.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%