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CRE: Cre8 Enterprise Ltd
Курс CRE за сегодня изменился на 7.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.74, а максимальная — 3.00.
Следите за динамикой Cre8 Enterprise Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CRE сегодня?
Cre8 Enterprise Ltd (CRE) сегодня оценивается на уровне 2.87. Инструмент торгуется в пределах 2.74 - 3.00, вчерашнее закрытие составило 2.66, а торговый объем достиг 82. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cre8 Enterprise Ltd?
Cre8 Enterprise Ltd в настоящее время оценивается в 2.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 321.75% и USD. Отслеживайте движения CRE на графике в реальном времени.
Как купить акции CRE?
Вы можете купить акции Cre8 Enterprise Ltd (CRE) по текущей цене 2.87. Ордера обычно размещаются около 2.87 или 3.17, тогда как 82 и 4.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CRE?
Инвестирование в Cre8 Enterprise Ltd предполагает учет годового диапазона 0.14 - 6.17 и текущей цены 2.87. Многие сравнивают 20.59% и 30.45% перед размещением ордеров на 2.87 или 3.17. Изучайте ежедневные изменения цены CRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cre8 Enterprise Ltd?
Самая высокая цена Cre8 Enterprise Ltd (CRE) за последний год составила 6.17. Акции заметно колебались в пределах 0.14 - 6.17, сравнение с 2.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cre8 Enterprise Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cre8 Enterprise Ltd?
Самая низкая цена Cre8 Enterprise Ltd (CRE) за год составила 0.14. Сравнение с текущими 2.87 и 0.14 - 6.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CRE?
В прошлом Cre8 Enterprise Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.66 и 321.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.66
- Open
- 2.74
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- Low
- 2.74
- High
- 3.00
- Объем
- 82
- Дневное изменение
- 7.89%
- Месячное изменение
- 20.59%
- 6-месячное изменение
- 30.45%
- Годовое изменение
- 321.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%