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CRE: 创意大中华

2.86 USD 0.01 (0.35%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRE汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点2.77和高点3.00进行交易。

关注创意大中华动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

CRE股票今天的价格是多少？

创意大中华股票今天的定价为2.86。它在2.77 - 3.00范围内交易，昨天的收盘价为2.87，交易量达到56。CRE的实时价格图表显示了这些更新。

创意大中华股票是否支付股息？

创意大中华目前的价值为2.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注320.28%和USD。实时查看图表以跟踪CRE走势。

如何购买CRE股票？

您可以以2.86的当前价格购买创意大中华股票。订单通常设置在2.86或3.16附近，而56和1.78%显示市场活动。立即关注CRE的实时图表更新。

如何投资CRE股票？

投资创意大中华需要考虑年度范围0.14 - 6.17和当前价格2.86。许多人在以2.86或3.16下订单之前，会比较20.17%和。实时查看CRE价格图表，了解每日变化。

创意大中华股票的最高价格是多少？

在过去一年中，创意大中华的最高价格是6.17。在0.14 - 6.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪创意大中华的绩效。

创意大中华股票的最低价格是多少？

创意大中华（CRE）的最低价格为0.14。将其与当前的2.86和0.14 - 6.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRE股票是什么时候拆分的？

创意大中华历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.87和320.28%中可见。

日范围
2.77 3.00
年范围
0.14 6.17
前一天收盘价
2.87
开盘价
2.81
卖价
2.86
买价
3.16
最低价
2.77
最高价
3.00
交易量
56
日变化
-0.35%
月变化
20.17%
6个月变化
30.00%
年变化
320.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%