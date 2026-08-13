CRE股票今天的价格是多少？ 创意大中华股票今天的定价为2.86。它在2.77 - 3.00范围内交易，昨天的收盘价为2.87，交易量达到56。CRE的实时价格图表显示了这些更新。

创意大中华股票是否支付股息？ 创意大中华目前的价值为2.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注320.28%和USD。实时查看图表以跟踪CRE走势。

如何购买CRE股票？ 您可以以2.86的当前价格购买创意大中华股票。订单通常设置在2.86或3.16附近，而56和1.78%显示市场活动。立即关注CRE的实时图表更新。

如何投资CRE股票？ 投资创意大中华需要考虑年度范围0.14 - 6.17和当前价格2.86。许多人在以2.86或3.16下订单之前，会比较20.17%和。实时查看CRE价格图表，了解每日变化。

创意大中华股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，创意大中华的最高价格是6.17。在0.14 - 6.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪创意大中华的绩效。

创意大中华股票的最低价格是多少？ 创意大中华（CRE）的最低价格为0.14。将其与当前的2.86和0.14 - 6.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。