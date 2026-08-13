CRE: 创意大中华
今日CRE汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点2.77和高点3.00进行交易。
关注创意大中华动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CRE股票今天的价格是多少？
创意大中华股票今天的定价为2.86。它在2.77 - 3.00范围内交易，昨天的收盘价为2.87，交易量达到56。CRE的实时价格图表显示了这些更新。
创意大中华股票是否支付股息？
创意大中华目前的价值为2.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注320.28%和USD。实时查看图表以跟踪CRE走势。
如何购买CRE股票？
您可以以2.86的当前价格购买创意大中华股票。订单通常设置在2.86或3.16附近，而56和1.78%显示市场活动。立即关注CRE的实时图表更新。
如何投资CRE股票？
投资创意大中华需要考虑年度范围0.14 - 6.17和当前价格2.86。许多人在以2.86或3.16下订单之前，会比较20.17%和。实时查看CRE价格图表，了解每日变化。
创意大中华股票的最高价格是多少？
在过去一年中，创意大中华的最高价格是6.17。在0.14 - 6.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪创意大中华的绩效。
创意大中华股票的最低价格是多少？
创意大中华（CRE）的最低价格为0.14。将其与当前的2.86和0.14 - 6.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRE股票是什么时候拆分的？
创意大中华历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.87和320.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.87
- 开盘价
- 2.81
- 卖价
- 2.86
- 买价
- 3.16
- 最低价
- 2.77
- 最高价
- 3.00
- 交易量
- 56
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 20.17%
- 6个月变化
- 30.00%
- 年变化
- 320.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%