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CRCA: ProShares Ultra CRCL

13.44 USD 0.10 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CRCA за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.47, а максимальная — 13.63.

Следите за динамикой ProShares Ultra CRCL. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CRCA сегодня?

ProShares Ultra CRCL (CRCA) сегодня оценивается на уровне 13.44. Инструмент торгуется в пределах 12.47 - 13.63, вчерашнее закрытие составило 13.34, а торговый объем достиг 784. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRCA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra CRCL?

ProShares Ultra CRCL в настоящее время оценивается в 13.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.13% и USD. Отслеживайте движения CRCA на графике в реальном времени.

Как купить акции CRCA?

Вы можете купить акции ProShares Ultra CRCL (CRCA) по текущей цене 13.44. Ордера обычно размещаются около 13.44 или 13.74, тогда как 784 и 0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRCA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CRCA?

Инвестирование в ProShares Ultra CRCL предполагает учет годового диапазона 1.47 - 92.53 и текущей цены 13.44. Многие сравнивают 28.98% и -60.41% перед размещением ордеров на 13.44 или 13.74. Изучайте ежедневные изменения цены CRCA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra CRCL?

Самая высокая цена ProShares Ultra CRCL (CRCA) за последний год составила 92.53. Акции заметно колебались в пределах 1.47 - 92.53, сравнение с 13.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra CRCL на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra CRCL?

Самая низкая цена ProShares Ultra CRCL (CRCA) за год составила 1.47. Сравнение с текущими 13.44 и 1.47 - 92.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRCA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CRCA?

В прошлом ProShares Ultra CRCL проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.34 и -9.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.47 13.63
Годовой диапазон
1.47 92.53
Предыдущее закрытие
13.34
Open
13.33
Bid
13.44
Ask
13.74
Low
12.47
High
13.63
Объем
784
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
28.98%
6-месячное изменение
-60.41%
Годовое изменение
-9.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%