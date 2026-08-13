CRCA股票今天的价格是多少？ ProShares Ultra CRCL股票今天的定价为15.08。它在13.76 - 15.97范围内交易，昨天的收盘价为13.44，交易量达到1472。CRCA的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra CRCL股票是否支付股息？ ProShares Ultra CRCL目前的价值为15.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.96%和USD。实时查看图表以跟踪CRCA走势。

如何购买CRCA股票？ 您可以以15.08的当前价格购买ProShares Ultra CRCL股票。订单通常设置在15.08或15.38附近，而1472和6.12%显示市场活动。立即关注CRCA的实时图表更新。

如何投资CRCA股票？ 投资ProShares Ultra CRCL需要考虑年度范围1.47 - 92.53和当前价格15.08。许多人在以15.08或15.38下订单之前，会比较44.72%和。实时查看CRCA价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra CRCL股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Ultra CRCL的最高价格是92.53。在1.47 - 92.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra CRCL的绩效。

ProShares Ultra CRCL股票的最低价格是多少？ ProShares Ultra CRCL（CRCA）的最低价格为1.47。将其与当前的15.08和1.47 - 92.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。