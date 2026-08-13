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CRCA: ProShares Ultra CRCL

15.08 USD 1.64 (12.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRCA汇率已更改12.20%。当日，交易品种以低点13.76和高点15.97进行交易。

关注ProShares Ultra CRCL动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

CRCA股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra CRCL股票今天的定价为15.08。它在13.76 - 15.97范围内交易，昨天的收盘价为13.44，交易量达到1472。CRCA的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra CRCL股票是否支付股息？

ProShares Ultra CRCL目前的价值为15.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.96%和USD。实时查看图表以跟踪CRCA走势。

如何购买CRCA股票？

您可以以15.08的当前价格购买ProShares Ultra CRCL股票。订单通常设置在15.08或15.38附近，而1472和6.12%显示市场活动。立即关注CRCA的实时图表更新。

如何投资CRCA股票？

投资ProShares Ultra CRCL需要考虑年度范围1.47 - 92.53和当前价格15.08。许多人在以15.08或15.38下订单之前，会比较44.72%和。实时查看CRCA价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra CRCL股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra CRCL的最高价格是92.53。在1.47 - 92.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra CRCL的绩效。

ProShares Ultra CRCL股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra CRCL（CRCA）的最低价格为1.47。将其与当前的15.08和1.47 - 92.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRCA股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra CRCL历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.44和1.96%中可见。

日范围
13.76 15.97
年范围
1.47 92.53
前一天收盘价
13.44
开盘价
14.21
卖价
15.08
买价
15.38
最低价
13.76
最高价
15.97
交易量
1.472 K
日变化
12.20%
月变化
44.72%
6个月变化
-55.58%
年变化
1.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%