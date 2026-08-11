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CPLB: NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Курс CPLB за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.67, а максимальная — 20.70.
Следите за динамикой NYLI MacKay Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CPLB сегодня?
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) сегодня оценивается на уровне 20.67. Инструмент торгуется в пределах 20.67 - 20.70, вчерашнее закрытие составило 20.72, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CPLB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NYLI MacKay Core Plus Bond ETF?
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 20.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.55% и USD. Отслеживайте движения CPLB на графике в реальном времени.
Как купить акции CPLB?
Вы можете купить акции NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) по текущей цене 20.67. Ордера обычно размещаются около 20.67 или 20.97, тогда как 14 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CPLB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CPLB?
Инвестирование в NYLI MacKay Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 20.56 - 21.54 и текущей цены 20.67. Многие сравнивают 0.10% и -3.41% перед размещением ордеров на 20.67 или 20.97. Изучайте ежедневные изменения цены CPLB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NYLI MacKay Core Plus Bond ETF?
Самая высокая цена NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) за последний год составила 21.54. Акции заметно колебались в пределах 20.56 - 21.54, сравнение с 20.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NYLI MacKay Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NYLI MacKay Core Plus Bond ETF?
Самая низкая цена NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) за год составила 20.56. Сравнение с текущими 20.67 и 20.56 - 21.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CPLB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CPLB?
В прошлом NYLI MacKay Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.72 и -3.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.72
- Open
- 20.69
- Bid
- 20.67
- Ask
- 20.97
- Low
- 20.67
- High
- 20.70
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -3.41%
- Годовое изменение
- -3.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%