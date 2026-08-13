CPLB: NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
今日CPLB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.67和高点20.71进行交易。
关注NYLI MacKay Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CPLB股票今天的价格是多少？
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF股票今天的定价为20.67。它在20.67 - 20.71范围内交易，昨天的收盘价为20.67，交易量达到22。CPLB的实时价格图表显示了这些更新。
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF目前的价值为20.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.55%和USD。实时查看图表以跟踪CPLB走势。
如何购买CPLB股票？
您可以以20.67的当前价格购买NYLI MacKay Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在20.67或20.97附近，而22和-0.19%显示市场活动。立即关注CPLB的实时图表更新。
如何投资CPLB股票？
投资NYLI MacKay Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围20.56 - 21.54和当前价格20.67。许多人在以20.67或20.97下订单之前，会比较0.10%和。实时查看CPLB价格图表，了解每日变化。
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NYLI MacKay Core Plus Bond ETF的最高价格是21.54。在20.56 - 21.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NYLI MacKay Core Plus Bond ETF的绩效。
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF（CPLB）的最低价格为20.56。将其与当前的20.67和20.56 - 21.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CPLB股票是什么时候拆分的？
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.67和-3.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.67
- 开盘价
- 20.71
- 卖价
- 20.67
- 买价
- 20.97
- 最低价
- 20.67
- 最高价
- 20.71
- 交易量
- 22
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- -3.41%
- 年变化
- -3.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%