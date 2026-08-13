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CPLB: NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

20.67 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CPLB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.67和高点20.71进行交易。

关注NYLI MacKay Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CPLB股票今天的价格是多少？

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF股票今天的定价为20.67。它在20.67 - 20.71范围内交易，昨天的收盘价为20.67，交易量达到22。CPLB的实时价格图表显示了这些更新。

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF目前的价值为20.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.55%和USD。实时查看图表以跟踪CPLB走势。

如何购买CPLB股票？

您可以以20.67的当前价格购买NYLI MacKay Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在20.67或20.97附近，而22和-0.19%显示市场活动。立即关注CPLB的实时图表更新。

如何投资CPLB股票？

投资NYLI MacKay Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围20.56 - 21.54和当前价格20.67。许多人在以20.67或20.97下订单之前，会比较0.10%和。实时查看CPLB价格图表，了解每日变化。

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NYLI MacKay Core Plus Bond ETF的最高价格是21.54。在20.56 - 21.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NYLI MacKay Core Plus Bond ETF的绩效。

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF（CPLB）的最低价格为20.56。将其与当前的20.67和20.56 - 21.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CPLB股票是什么时候拆分的？

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.67和-3.55%中可见。

日范围
20.67 20.71
年范围
20.56 21.54
前一天收盘价
20.67
开盘价
20.71
卖价
20.67
买价
20.97
最低价
20.67
最高价
20.71
交易量
22
日变化
0.00%
月变化
0.10%
6个月变化
-3.41%
年变化
-3.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%