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CPHY: F/m Compoundr High Yield Bond ETF
Курс CPHY за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.63, а максимальная — 51.77.
Следите за динамикой F/m Compoundr High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CPHY сегодня?
F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) сегодня оценивается на уровне 51.63. Инструмент торгуется в пределах 51.63 - 51.77, вчерашнее закрытие составило 51.70, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CPHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Compoundr High Yield Bond ETF?
F/m Compoundr High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 51.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.71% и USD. Отслеживайте движения CPHY на графике в реальном времени.
Как купить акции CPHY?
Вы можете купить акции F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) по текущей цене 51.63. Ордера обычно размещаются около 51.63 или 51.93, тогда как 4 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CPHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CPHY?
Инвестирование в F/m Compoundr High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.22 - 51.77 и текущей цены 51.63. Многие сравнивают -0.21% и 0.16% перед размещением ордеров на 51.63 или 51.93. Изучайте ежедневные изменения цены CPHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции F/m Compoundr High Yield Bond ETF?
Самая высокая цена F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) за последний год составила 51.77. Акции заметно колебались в пределах 50.22 - 51.77, сравнение с 51.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Compoundr High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции F/m Compoundr High Yield Bond ETF?
Самая низкая цена F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) за год составила 50.22. Сравнение с текущими 51.63 и 50.22 - 51.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CPHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CPHY?
В прошлом F/m Compoundr High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.70 и 2.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.70
- Open
- 51.77
- Bid
- 51.63
- Ask
- 51.93
- Low
- 51.63
- High
- 51.77
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- -0.21%
- 6-месячное изменение
- 0.16%
- Годовое изменение
- 2.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%