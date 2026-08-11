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CPHY: F/m Compoundr High Yield Bond ETF

51.63 USD 0.07 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CPHY за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.63, а максимальная — 51.77.

Следите за динамикой F/m Compoundr High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CPHY сегодня?

F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) сегодня оценивается на уровне 51.63. Инструмент торгуется в пределах 51.63 - 51.77, вчерашнее закрытие составило 51.70, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CPHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Compoundr High Yield Bond ETF?

F/m Compoundr High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 51.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.71% и USD. Отслеживайте движения CPHY на графике в реальном времени.

Как купить акции CPHY?

Вы можете купить акции F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) по текущей цене 51.63. Ордера обычно размещаются около 51.63 или 51.93, тогда как 4 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CPHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CPHY?

Инвестирование в F/m Compoundr High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.22 - 51.77 и текущей цены 51.63. Многие сравнивают -0.21% и 0.16% перед размещением ордеров на 51.63 или 51.93. Изучайте ежедневные изменения цены CPHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции F/m Compoundr High Yield Bond ETF?

Самая высокая цена F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) за последний год составила 51.77. Акции заметно колебались в пределах 50.22 - 51.77, сравнение с 51.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Compoundr High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции F/m Compoundr High Yield Bond ETF?

Самая низкая цена F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) за год составила 50.22. Сравнение с текущими 51.63 и 50.22 - 51.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CPHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CPHY?

В прошлом F/m Compoundr High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.70 и 2.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.63 51.77
Годовой диапазон
50.22 51.77
Предыдущее закрытие
51.70
Open
51.77
Bid
51.63
Ask
51.93
Low
51.63
High
51.77
Объем
4
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
-0.21%
6-месячное изменение
0.16%
Годовое изменение
2.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%