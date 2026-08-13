CPHY: F/m Compoundr High Yield Bond ETF
今日CPHY汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点51.74和高点51.74进行交易。
关注F/m Compoundr High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CPHY股票今天的价格是多少？
F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票今天的定价为51.74。它在51.74 - 51.74范围内交易，昨天的收盘价为51.63，交易量达到2。CPHY的实时价格图表显示了这些更新。
F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票是否支付股息？
F/m Compoundr High Yield Bond ETF目前的价值为51.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.92%和USD。实时查看图表以跟踪CPHY走势。
如何购买CPHY股票？
您可以以51.74的当前价格购买F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在51.74或52.04附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注CPHY的实时图表更新。
如何投资CPHY股票？
投资F/m Compoundr High Yield Bond ETF需要考虑年度范围50.22 - 51.77和当前价格51.74。许多人在以51.74或52.04下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CPHY价格图表，了解每日变化。
F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，F/m Compoundr High Yield Bond ETF的最高价格是51.77。在50.22 - 51.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Compoundr High Yield Bond ETF的绩效。
F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？
F/m Compoundr High Yield Bond ETF（CPHY）的最低价格为50.22。将其与当前的51.74和50.22 - 51.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CPHY股票是什么时候拆分的？
F/m Compoundr High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.63和2.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.63
- 开盘价
- 51.74
- 卖价
- 51.74
- 买价
- 52.04
- 最低价
- 51.74
- 最高价
- 51.74
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 0.38%
- 年变化
- 2.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%