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CPHY: F/m Compoundr High Yield Bond ETF

51.74 USD 0.11 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CPHY汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点51.74和高点51.74进行交易。

关注F/m Compoundr High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

CPHY股票今天的价格是多少？

F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票今天的定价为51.74。它在51.74 - 51.74范围内交易，昨天的收盘价为51.63，交易量达到2。CPHY的实时价格图表显示了这些更新。

F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票是否支付股息？

F/m Compoundr High Yield Bond ETF目前的价值为51.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.92%和USD。实时查看图表以跟踪CPHY走势。

如何购买CPHY股票？

您可以以51.74的当前价格购买F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在51.74或52.04附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注CPHY的实时图表更新。

如何投资CPHY股票？

投资F/m Compoundr High Yield Bond ETF需要考虑年度范围50.22 - 51.77和当前价格51.74。许多人在以51.74或52.04下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CPHY价格图表，了解每日变化。

F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，F/m Compoundr High Yield Bond ETF的最高价格是51.77。在50.22 - 51.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Compoundr High Yield Bond ETF的绩效。

F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？

F/m Compoundr High Yield Bond ETF（CPHY）的最低价格为50.22。将其与当前的51.74和50.22 - 51.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CPHY股票是什么时候拆分的？

F/m Compoundr High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.63和2.92%中可见。

日范围
51.74 51.74
年范围
50.22 51.77
前一天收盘价
51.63
开盘价
51.74
卖价
51.74
买价
52.04
最低价
51.74
最高价
51.74
交易量
2
日变化
0.21%
月变化
0.00%
6个月变化
0.38%
年变化
2.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%