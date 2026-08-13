CPHY股票今天的价格是多少？ F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票今天的定价为51.74。它在51.74 - 51.74范围内交易，昨天的收盘价为51.63，交易量达到2。CPHY的实时价格图表显示了这些更新。

F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票是否支付股息？ F/m Compoundr High Yield Bond ETF目前的价值为51.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.92%和USD。实时查看图表以跟踪CPHY走势。

如何购买CPHY股票？ 您可以以51.74的当前价格购买F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在51.74或52.04附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注CPHY的实时图表更新。

如何投资CPHY股票？ 投资F/m Compoundr High Yield Bond ETF需要考虑年度范围50.22 - 51.77和当前价格51.74。许多人在以51.74或52.04下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CPHY价格图表，了解每日变化。

F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，F/m Compoundr High Yield Bond ETF的最高价格是51.77。在50.22 - 51.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Compoundr High Yield Bond ETF的绩效。

F/m Compoundr High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？ F/m Compoundr High Yield Bond ETF（CPHY）的最低价格为50.22。将其与当前的51.74和50.22 - 51.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。