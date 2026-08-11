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CPAG: F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF

101.48 USD 0.27 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CPAG за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.48, а максимальная — 101.48.

Следите за динамикой F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CPAG сегодня?

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) сегодня оценивается на уровне 101.48. Инструмент торгуется в пределах 101.48 - 101.48, вчерашнее закрытие составило 101.75, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CPAG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF?

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 101.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.30% и USD. Отслеживайте движения CPAG на графике в реальном времени.

Как купить акции CPAG?

Вы можете купить акции F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) по текущей цене 101.48. Ордера обычно размещаются около 101.48 или 101.78, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CPAG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CPAG?

Инвестирование в F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 100.11 - 103.69 и текущей цены 101.48. Многие сравнивают 0.07% и -1.84% перед размещением ордеров на 101.48 или 101.78. Изучайте ежедневные изменения цены CPAG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF?

Самая высокая цена F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) за последний год составила 103.69. Акции заметно колебались в пределах 100.11 - 103.69, сравнение с 101.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF?

Самая низкая цена F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) за год составила 100.11. Сравнение с текущими 101.48 и 100.11 - 103.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CPAG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CPAG?

В прошлом F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 101.75 и 1.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
101.48 101.48
Годовой диапазон
100.11 103.69
Предыдущее закрытие
101.75
Open
101.48
Bid
101.48
Ask
101.78
Low
101.48
High
101.48
Объем
1
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
0.07%
6-месячное изменение
-1.84%
Годовое изменение
1.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%