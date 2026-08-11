- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CPAG: F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
Курс CPAG за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.48, а максимальная — 101.48.
Следите за динамикой F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CPAG сегодня?
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) сегодня оценивается на уровне 101.48. Инструмент торгуется в пределах 101.48 - 101.48, вчерашнее закрытие составило 101.75, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CPAG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF?
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 101.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.30% и USD. Отслеживайте движения CPAG на графике в реальном времени.
Как купить акции CPAG?
Вы можете купить акции F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) по текущей цене 101.48. Ордера обычно размещаются около 101.48 или 101.78, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CPAG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CPAG?
Инвестирование в F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 100.11 - 103.69 и текущей цены 101.48. Многие сравнивают 0.07% и -1.84% перед размещением ордеров на 101.48 или 101.78. Изучайте ежедневные изменения цены CPAG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF?
Самая высокая цена F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) за последний год составила 103.69. Акции заметно колебались в пределах 100.11 - 103.69, сравнение с 101.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF?
Самая низкая цена F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) за год составила 100.11. Сравнение с текущими 101.48 и 100.11 - 103.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CPAG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CPAG?
В прошлом F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 101.75 и 1.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 101.75
- Open
- 101.48
- Bid
- 101.48
- Ask
- 101.78
- Low
- 101.48
- High
- 101.48
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 0.07%
- 6-месячное изменение
- -1.84%
- Годовое изменение
- 1.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%