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CPAG: F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF

101.51 USD 0.03 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CPAG汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点101.51和高点101.52进行交易。

关注F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CPAG股票今天的价格是多少？

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF股票今天的定价为101.51。它在101.51 - 101.52范围内交易，昨天的收盘价为101.48，交易量达到9。CPAG的实时价格图表显示了这些更新。

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF目前的价值为101.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.33%和USD。实时查看图表以跟踪CPAG走势。

如何购买CPAG股票？

您可以以101.51的当前价格购买F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在101.51或101.81附近，而9和-0.01%显示市场活动。立即关注CPAG的实时图表更新。

如何投资CPAG股票？

投资F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围100.11 - 103.69和当前价格101.51。许多人在以101.51或101.81下订单之前，会比较0.10%和。实时查看CPAG价格图表，了解每日变化。

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF的最高价格是103.69。在100.11 - 103.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF的绩效。

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF（CPAG）的最低价格为100.11。将其与当前的101.51和100.11 - 103.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CPAG股票是什么时候拆分的？

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.48和1.33%中可见。

日范围
101.51 101.52
年范围
100.11 103.69
前一天收盘价
101.48
开盘价
101.52
卖价
101.51
买价
101.81
最低价
101.51
最高价
101.52
交易量
9
日变化
0.03%
月变化
0.10%
6个月变化
-1.81%
年变化
1.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%