CPAG: F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
今日CPAG汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点101.51和高点101.52进行交易。
关注F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CPAG股票今天的价格是多少？
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF股票今天的定价为101.51。它在101.51 - 101.52范围内交易，昨天的收盘价为101.48，交易量达到9。CPAG的实时价格图表显示了这些更新。
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF目前的价值为101.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.33%和USD。实时查看图表以跟踪CPAG走势。
如何购买CPAG股票？
您可以以101.51的当前价格购买F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在101.51或101.81附近，而9和-0.01%显示市场活动。立即关注CPAG的实时图表更新。
如何投资CPAG股票？
投资F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围100.11 - 103.69和当前价格101.51。许多人在以101.51或101.81下订单之前，会比较0.10%和。实时查看CPAG价格图表，了解每日变化。
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF的最高价格是103.69。在100.11 - 103.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF的绩效。
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF（CPAG）的最低价格为100.11。将其与当前的101.51和100.11 - 103.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CPAG股票是什么时候拆分的？
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.48和1.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 101.48
- 开盘价
- 101.52
- 卖价
- 101.51
- 买价
- 101.81
- 最低价
- 101.51
- 最高价
- 101.52
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- -1.81%
- 年变化
- 1.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%