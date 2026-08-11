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COYY: GraniteShares YieldBOOST COIN ETF

16.57 USD 0.09 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс COYY за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.53, а максимальная — 16.67.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST COIN ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COYY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) сегодня оценивается на уровне 16.57. Инструмент торгуется в пределах 16.53 - 16.67, вчерашнее закрытие составило 16.66, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST COIN ETF?

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF в настоящее время оценивается в 16.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.06% и USD. Отслеживайте движения COYY на графике в реальном времени.

Как купить акции COYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) по текущей цене 16.57. Ордера обычно размещаются около 16.57 или 16.87, тогда как 44 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST COIN ETF предполагает учет годового диапазона 3.43 - 20.83 и текущей цены 16.57. Многие сравнивают -1.89% и 260.22% перед размещением ордеров на 16.57 или 16.87. Изучайте ежедневные изменения цены COYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST COIN ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) за последний год составила 20.83. Акции заметно колебались в пределах 3.43 - 20.83, сравнение с 16.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST COIN ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST COIN ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) за год составила 3.43. Сравнение с текущими 16.57 и 3.43 - 20.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COYY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST COIN ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.66 и -14.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.53 16.67
Годовой диапазон
3.43 20.83
Предыдущее закрытие
16.66
Open
16.61
Bid
16.57
Ask
16.87
Low
16.53
High
16.67
Объем
44
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
-1.89%
6-месячное изменение
260.22%
Годовое изменение
-14.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%