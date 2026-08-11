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COYY: GraniteShares YieldBOOST COIN ETF
Курс COYY за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.53, а максимальная — 16.67.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST COIN ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COYY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) сегодня оценивается на уровне 16.57. Инструмент торгуется в пределах 16.53 - 16.67, вчерашнее закрытие составило 16.66, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST COIN ETF?
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF в настоящее время оценивается в 16.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.06% и USD. Отслеживайте движения COYY на графике в реальном времени.
Как купить акции COYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) по текущей цене 16.57. Ордера обычно размещаются около 16.57 или 16.87, тогда как 44 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST COIN ETF предполагает учет годового диапазона 3.43 - 20.83 и текущей цены 16.57. Многие сравнивают -1.89% и 260.22% перед размещением ордеров на 16.57 или 16.87. Изучайте ежедневные изменения цены COYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST COIN ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) за последний год составила 20.83. Акции заметно колебались в пределах 3.43 - 20.83, сравнение с 16.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST COIN ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST COIN ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) за год составила 3.43. Сравнение с текущими 16.57 и 3.43 - 20.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COYY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST COIN ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.66 и -14.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.66
- Open
- 16.61
- Bid
- 16.57
- Ask
- 16.87
- Low
- 16.53
- High
- 16.67
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- -1.89%
- 6-месячное изменение
- 260.22%
- Годовое изменение
- -14.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%