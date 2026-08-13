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COYY: GraniteShares YieldBOOST COIN ETF

16.55 USD 0.02 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COYY汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点16.49和高点16.66进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST COIN ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF股票今天的定价为16.55。它在16.49 - 16.66范围内交易，昨天的收盘价为16.57，交易量达到28。COYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF目前的价值为16.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.16%和USD。实时查看图表以跟踪COYY走势。

如何购买COYY股票？

您可以以16.55的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST COIN ETF股票。订单通常设置在16.55或16.85附近，而28和0.00%显示市场活动。立即关注COYY的实时图表更新。

如何投资COYY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST COIN ETF需要考虑年度范围3.43 - 20.83和当前价格16.55。许多人在以16.55或16.85下订单之前，会比较-2.01%和。实时查看COYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST COIN ETF的最高价格是20.83。在3.43 - 20.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST COIN ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF（COYY）的最低价格为3.43。将其与当前的16.55和3.43 - 20.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.57和-14.16%中可见。

日范围
16.49 16.66
年范围
3.43 20.83
前一天收盘价
16.57
开盘价
16.55
卖价
16.55
买价
16.85
最低价
16.49
最高价
16.66
交易量
28
日变化
-0.12%
月变化
-2.01%
6个月变化
259.78%
年变化
-14.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%