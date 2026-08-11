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COSW: Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf

39.66 USD 0.17 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс COSW за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.50, а максимальная — 39.82.

Следите за динамикой Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COSW сегодня?

Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf (COSW) сегодня оценивается на уровне 39.66. Инструмент торгуется в пределах 39.50 - 39.82, вчерашнее закрытие составило 39.83, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COSW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf?

Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf в настоящее время оценивается в 39.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -20.19% и USD. Отслеживайте движения COSW на графике в реальном времени.

Как купить акции COSW?

Вы можете купить акции Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf (COSW) по текущей цене 39.66. Ордера обычно размещаются около 39.66 или 39.96, тогда как 8 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COSW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COSW?

Инвестирование в Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf предполагает учет годового диапазона 38.57 - 50.30 и текущей цены 39.66. Многие сравнивают -0.73% и -19.33% перед размещением ордеров на 39.66 или 39.96. Изучайте ежедневные изменения цены COSW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf?

Самая высокая цена Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf (COSW) за последний год составила 50.30. Акции заметно колебались в пределах 38.57 - 50.30, сравнение с 39.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf?

Самая низкая цена Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf (COSW) за год составила 38.57. Сравнение с текущими 39.66 и 38.57 - 50.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COSW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COSW?

В прошлом Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.83 и -20.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.50 39.82
Годовой диапазон
38.57 50.30
Предыдущее закрытие
39.83
Open
39.50
Bid
39.66
Ask
39.96
Low
39.50
High
39.82
Объем
8
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
-0.73%
6-месячное изменение
-19.33%
Годовое изменение
-20.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%