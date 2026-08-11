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COSW: Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf
Курс COSW за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.50, а максимальная — 39.82.
Следите за динамикой Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COSW сегодня?
Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf (COSW) сегодня оценивается на уровне 39.66. Инструмент торгуется в пределах 39.50 - 39.82, вчерашнее закрытие составило 39.83, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COSW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf?
Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf в настоящее время оценивается в 39.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -20.19% и USD. Отслеживайте движения COSW на графике в реальном времени.
Как купить акции COSW?
Вы можете купить акции Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf (COSW) по текущей цене 39.66. Ордера обычно размещаются около 39.66 или 39.96, тогда как 8 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COSW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COSW?
Инвестирование в Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf предполагает учет годового диапазона 38.57 - 50.30 и текущей цены 39.66. Многие сравнивают -0.73% и -19.33% перед размещением ордеров на 39.66 или 39.96. Изучайте ежедневные изменения цены COSW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf?
Самая высокая цена Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf (COSW) за последний год составила 50.30. Акции заметно колебались в пределах 38.57 - 50.30, сравнение с 39.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf?
Самая низкая цена Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf (COSW) за год составила 38.57. Сравнение с текущими 39.66 и 38.57 - 50.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COSW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COSW?
В прошлом Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.83 и -20.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.83
- Open
- 39.50
- Bid
- 39.66
- Ask
- 39.96
- Low
- 39.50
- High
- 39.82
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- -0.73%
- 6-месячное изменение
- -19.33%
- Годовое изменение
- -20.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%