COSW: Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf
今日COSW汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点39.34和高点39.38进行交易。
关注Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
COSW股票今天的价格是多少？
Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf股票今天的定价为39.38。它在39.34 - 39.38范围内交易，昨天的收盘价为39.66，交易量达到2。COSW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf股票是否支付股息？
Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf目前的价值为39.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.75%和USD。实时查看图表以跟踪COSW走势。
如何购买COSW股票？
您可以以39.38的当前价格购买Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf股票。订单通常设置在39.38或39.68附近，而2和0.10%显示市场活动。立即关注COSW的实时图表更新。
如何投资COSW股票？
投资Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf需要考虑年度范围38.57 - 50.30和当前价格39.38。许多人在以39.38或39.68下订单之前，会比较-1.43%和。实时查看COSW价格图表，了解每日变化。
Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf的最高价格是50.30。在38.57 - 50.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf的绩效。
Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf股票的最低价格是多少？
Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf（COSW）的最低价格为38.57。将其与当前的39.38和38.57 - 50.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COSW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COSW股票是什么时候拆分的？
Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.66和-20.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.66
- 开盘价
- 39.34
- 卖价
- 39.38
- 买价
- 39.68
- 最低价
- 39.34
- 最高价
- 39.38
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.71%
- 月变化
- -1.43%
- 6个月变化
- -19.90%
- 年变化
- -20.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%