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COSW: Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf

39.38 USD 0.28 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COSW汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点39.34和高点39.38进行交易。

关注Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COSW股票今天的价格是多少？

Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf股票今天的定价为39.38。它在39.34 - 39.38范围内交易，昨天的收盘价为39.66，交易量达到2。COSW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf股票是否支付股息？

Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf目前的价值为39.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.75%和USD。实时查看图表以跟踪COSW走势。

如何购买COSW股票？

您可以以39.38的当前价格购买Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf股票。订单通常设置在39.38或39.68附近，而2和0.10%显示市场活动。立即关注COSW的实时图表更新。

如何投资COSW股票？

投资Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf需要考虑年度范围38.57 - 50.30和当前价格39.38。许多人在以39.38或39.68下订单之前，会比较-1.43%和。实时查看COSW价格图表，了解每日变化。

Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf的最高价格是50.30。在38.57 - 50.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf的绩效。

Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf股票的最低价格是多少？

Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf（COSW）的最低价格为38.57。将其与当前的39.38和38.57 - 50.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COSW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COSW股票是什么时候拆分的？

Roundhill Etf Trust - Cost Weeklypay Etf历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.66和-20.75%中可见。

日范围
39.34 39.38
年范围
38.57 50.30
前一天收盘价
39.66
开盘价
39.34
卖价
39.38
买价
39.68
最低价
39.34
最高价
39.38
交易量
2
日变化
-0.71%
月变化
-1.43%
6个月变化
-19.90%
年变化
-20.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%