Курс COPZ за сегодня изменился на 2.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.59, а максимальная — 18.03.

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