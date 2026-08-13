COPZ股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票今天的定价为17.24。它在17.24 - 17.84范围内交易，昨天的收盘价为17.94，交易量达到13。COPZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF目前的价值为17.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.06%和USD。实时查看图表以跟踪COPZ走势。

如何购买COPZ股票？ 您可以以17.24的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票。订单通常设置在17.24或17.54附近，而13和-3.36%显示市场活动。立即关注COPZ的实时图表更新。

如何投资COPZ股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF需要考虑年度范围11.85 - 26.40和当前价格17.24。许多人在以17.24或17.54下订单之前，会比较25.75%和。实时查看COPZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF的最高价格是26.40。在11.85 - 26.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF（COPZ）的最低价格为11.85。将其与当前的17.24和11.85 - 26.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。