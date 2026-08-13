COPZ: Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF
今日COPZ汇率已更改-3.90%。当日，交易品种以低点17.24和高点17.84进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
COPZ股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票今天的定价为17.24。它在17.24 - 17.84范围内交易，昨天的收盘价为17.94，交易量达到13。COPZ的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF目前的价值为17.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.06%和USD。实时查看图表以跟踪COPZ走势。
如何购买COPZ股票？
您可以以17.24的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票。订单通常设置在17.24或17.54附近，而13和-3.36%显示市场活动。立即关注COPZ的实时图表更新。
如何投资COPZ股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF需要考虑年度范围11.85 - 26.40和当前价格17.24。许多人在以17.24或17.54下订单之前，会比较25.75%和。实时查看COPZ价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF的最高价格是26.40。在11.85 - 26.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF（COPZ）的最低价格为11.85。将其与当前的17.24和11.85 - 26.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COPZ股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.94和-18.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.94
- 开盘价
- 17.84
- 卖价
- 17.24
- 买价
- 17.54
- 最低价
- 17.24
- 最高价
- 17.84
- 交易量
- 13
- 日变化
- -3.90%
- 月变化
- 25.75%
- 6个月变化
- -28.18%
- 年变化
- -18.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%