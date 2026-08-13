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COPZ: Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF

17.24 USD 0.70 (3.90%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COPZ汇率已更改-3.90%。当日，交易品种以低点17.24和高点17.84进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COPZ股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票今天的定价为17.24。它在17.24 - 17.84范围内交易，昨天的收盘价为17.94，交易量达到13。COPZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF目前的价值为17.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.06%和USD。实时查看图表以跟踪COPZ走势。

如何购买COPZ股票？

您可以以17.24的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票。订单通常设置在17.24或17.54附近，而13和-3.36%显示市场活动。立即关注COPZ的实时图表更新。

如何投资COPZ股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF需要考虑年度范围11.85 - 26.40和当前价格17.24。许多人在以17.24或17.54下订单之前，会比较25.75%和。实时查看COPZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF的最高价格是26.40。在11.85 - 26.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF（COPZ）的最低价格为11.85。将其与当前的17.24和11.85 - 26.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COPZ股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.94和-18.06%中可见。

日范围
17.24 17.84
年范围
11.85 26.40
前一天收盘价
17.94
开盘价
17.84
卖价
17.24
买价
17.54
最低价
17.24
最高价
17.84
交易量
13
日变化
-3.90%
月变化
25.75%
6个月变化
-28.18%
年变化
-18.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%