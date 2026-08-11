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COPA: Themes Copper Miners ETF
Курс COPA за сегодня изменился на 1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.19, а максимальная — 54.88.
Следите за динамикой Themes Copper Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COPA сегодня?
Themes Copper Miners ETF (COPA) сегодня оценивается на уровне 54.88. Инструмент торгуется в пределах 54.19 - 54.88, вчерашнее закрытие составило 54.00, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COPA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Copper Miners ETF?
Themes Copper Miners ETF в настоящее время оценивается в 54.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 71.18% и USD. Отслеживайте движения COPA на графике в реальном времени.
Как купить акции COPA?
Вы можете купить акции Themes Copper Miners ETF (COPA) по текущей цене 54.88. Ордера обычно размещаются около 54.88 или 55.18, тогда как 7 и 1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COPA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COPA?
Инвестирование в Themes Copper Miners ETF предполагает учет годового диапазона 32.02 - 57.75 и текущей цены 54.88. Многие сравнивают 15.81% и 2.52% перед размещением ордеров на 54.88 или 55.18. Изучайте ежедневные изменения цены COPA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes Copper Miners ETF?
Самая высокая цена Themes Copper Miners ETF (COPA) за последний год составила 57.75. Акции заметно колебались в пределах 32.02 - 57.75, сравнение с 54.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Copper Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes Copper Miners ETF?
Самая низкая цена Themes Copper Miners ETF (COPA) за год составила 32.02. Сравнение с текущими 54.88 и 32.02 - 57.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COPA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COPA?
В прошлом Themes Copper Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.00 и 71.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.00
- Open
- 54.19
- Bid
- 54.88
- Ask
- 55.18
- Low
- 54.19
- High
- 54.88
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 1.63%
- Месячное изменение
- 15.81%
- 6-месячное изменение
- 2.52%
- Годовое изменение
- 71.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%