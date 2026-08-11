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COPA: Themes Copper Miners ETF

54.88 USD 0.88 (1.63%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс COPA за сегодня изменился на 1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.19, а максимальная — 54.88.

Следите за динамикой Themes Copper Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COPA сегодня?

Themes Copper Miners ETF (COPA) сегодня оценивается на уровне 54.88. Инструмент торгуется в пределах 54.19 - 54.88, вчерашнее закрытие составило 54.00, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COPA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Copper Miners ETF?

Themes Copper Miners ETF в настоящее время оценивается в 54.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 71.18% и USD. Отслеживайте движения COPA на графике в реальном времени.

Как купить акции COPA?

Вы можете купить акции Themes Copper Miners ETF (COPA) по текущей цене 54.88. Ордера обычно размещаются около 54.88 или 55.18, тогда как 7 и 1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COPA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COPA?

Инвестирование в Themes Copper Miners ETF предполагает учет годового диапазона 32.02 - 57.75 и текущей цены 54.88. Многие сравнивают 15.81% и 2.52% перед размещением ордеров на 54.88 или 55.18. Изучайте ежедневные изменения цены COPA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Copper Miners ETF?

Самая высокая цена Themes Copper Miners ETF (COPA) за последний год составила 57.75. Акции заметно колебались в пределах 32.02 - 57.75, сравнение с 54.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Copper Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Copper Miners ETF?

Самая низкая цена Themes Copper Miners ETF (COPA) за год составила 32.02. Сравнение с текущими 54.88 и 32.02 - 57.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COPA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COPA?

В прошлом Themes Copper Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.00 и 71.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.19 54.88
Годовой диапазон
32.02 57.75
Предыдущее закрытие
54.00
Open
54.19
Bid
54.88
Ask
55.18
Low
54.19
High
54.88
Объем
7
Дневное изменение
1.63%
Месячное изменение
15.81%
6-месячное изменение
2.52%
Годовое изменение
71.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%