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COPA: Themes Copper Miners ETF

54.03 USD 0.85 (1.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COPA汇率已更改-1.55%。当日，交易品种以低点54.03和高点54.03进行交易。

关注Themes Copper Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COPA股票今天的价格是多少？

Themes Copper Miners ETF股票今天的定价为54.03。它在54.03 - 54.03范围内交易，昨天的收盘价为54.88，交易量达到1。COPA的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Copper Miners ETF股票是否支付股息？

Themes Copper Miners ETF目前的价值为54.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注68.53%和USD。实时查看图表以跟踪COPA走势。

如何购买COPA股票？

您可以以54.03的当前价格购买Themes Copper Miners ETF股票。订单通常设置在54.03或54.33附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注COPA的实时图表更新。

如何投资COPA股票？

投资Themes Copper Miners ETF需要考虑年度范围32.02 - 57.75和当前价格54.03。许多人在以54.03或54.33下订单之前，会比较14.01%和。实时查看COPA价格图表，了解每日变化。

Themes Copper Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes Copper Miners ETF的最高价格是57.75。在32.02 - 57.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Copper Miners ETF的绩效。

Themes Copper Miners ETF股票的最低价格是多少？

Themes Copper Miners ETF（COPA）的最低价格为32.02。将其与当前的54.03和32.02 - 57.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COPA股票是什么时候拆分的？

Themes Copper Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.88和68.53%中可见。

日范围
54.03 54.03
年范围
32.02 57.75
前一天收盘价
54.88
开盘价
54.03
卖价
54.03
买价
54.33
最低价
54.03
最高价
54.03
交易量
1
日变化
-1.55%
月变化
14.01%
6个月变化
0.93%
年变化
68.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%