COPA: Themes Copper Miners ETF
今日COPA汇率已更改-1.55%。当日，交易品种以低点54.03和高点54.03进行交易。
关注Themes Copper Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
COPA股票今天的价格是多少？
Themes Copper Miners ETF股票今天的定价为54.03。它在54.03 - 54.03范围内交易，昨天的收盘价为54.88，交易量达到1。COPA的实时价格图表显示了这些更新。
Themes Copper Miners ETF股票是否支付股息？
Themes Copper Miners ETF目前的价值为54.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注68.53%和USD。实时查看图表以跟踪COPA走势。
如何购买COPA股票？
您可以以54.03的当前价格购买Themes Copper Miners ETF股票。订单通常设置在54.03或54.33附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注COPA的实时图表更新。
如何投资COPA股票？
投资Themes Copper Miners ETF需要考虑年度范围32.02 - 57.75和当前价格54.03。许多人在以54.03或54.33下订单之前，会比较14.01%和。实时查看COPA价格图表，了解每日变化。
Themes Copper Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes Copper Miners ETF的最高价格是57.75。在32.02 - 57.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Copper Miners ETF的绩效。
Themes Copper Miners ETF股票的最低价格是多少？
Themes Copper Miners ETF（COPA）的最低价格为32.02。将其与当前的54.03和32.02 - 57.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COPA股票是什么时候拆分的？
Themes Copper Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.88和68.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.88
- 开盘价
- 54.03
- 卖价
- 54.03
- 买价
- 54.33
- 最低价
- 54.03
- 最高价
- 54.03
- 交易量
- 1
- 日变化
- -1.55%
- 月变化
- 14.01%
- 6个月变化
- 0.93%
- 年变化
- 68.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%