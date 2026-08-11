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COMD: Global X Commodity Strategy ETF
Курс COMD за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.65, а максимальная — 27.65.
Следите за динамикой Global X Commodity Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COMD сегодня?
Global X Commodity Strategy ETF (COMD) сегодня оценивается на уровне 27.65. Инструмент торгуется в пределах 27.65 - 27.65, вчерашнее закрытие составило 27.66, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Commodity Strategy ETF?
Global X Commodity Strategy ETF в настоящее время оценивается в 27.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.13% и USD. Отслеживайте движения COMD на графике в реальном времени.
Как купить акции COMD?
Вы можете купить акции Global X Commodity Strategy ETF (COMD) по текущей цене 27.65. Ордера обычно размещаются около 27.65 или 27.95, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COMD?
Инвестирование в Global X Commodity Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 29.64 и текущей цены 27.65. Многие сравнивают 7.50% и 11.13% перед размещением ордеров на 27.65 или 27.95. Изучайте ежедневные изменения цены COMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Commodity Strategy ETF?
Самая высокая цена Global X Commodity Strategy ETF (COMD) за последний год составила 29.64. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 29.64, сравнение с 27.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Commodity Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Commodity Strategy ETF?
Самая низкая цена Global X Commodity Strategy ETF (COMD) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 27.65 и 24.28 - 29.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COMD?
В прошлом Global X Commodity Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.66 и 11.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.66
- Open
- 27.65
- Bid
- 27.65
- Ask
- 27.95
- Low
- 27.65
- High
- 27.65
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 7.50%
- 6-месячное изменение
- 11.13%
- Годовое изменение
- 11.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%