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COMD: Global X Commodity Strategy ETF

27.65 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс COMD за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.65, а максимальная — 27.65.

Следите за динамикой Global X Commodity Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COMD сегодня?

Global X Commodity Strategy ETF (COMD) сегодня оценивается на уровне 27.65. Инструмент торгуется в пределах 27.65 - 27.65, вчерашнее закрытие составило 27.66, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COMD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Commodity Strategy ETF?

Global X Commodity Strategy ETF в настоящее время оценивается в 27.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.13% и USD. Отслеживайте движения COMD на графике в реальном времени.

Как купить акции COMD?

Вы можете купить акции Global X Commodity Strategy ETF (COMD) по текущей цене 27.65. Ордера обычно размещаются около 27.65 или 27.95, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COMD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COMD?

Инвестирование в Global X Commodity Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 29.64 и текущей цены 27.65. Многие сравнивают 7.50% и 11.13% перед размещением ордеров на 27.65 или 27.95. Изучайте ежедневные изменения цены COMD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Commodity Strategy ETF?

Самая высокая цена Global X Commodity Strategy ETF (COMD) за последний год составила 29.64. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 29.64, сравнение с 27.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Commodity Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Commodity Strategy ETF?

Самая низкая цена Global X Commodity Strategy ETF (COMD) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 27.65 и 24.28 - 29.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COMD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COMD?

В прошлом Global X Commodity Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.66 и 11.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.65 27.65
Годовой диапазон
24.28 29.64
Предыдущее закрытие
27.66
Open
27.65
Bid
27.65
Ask
27.95
Low
27.65
High
27.65
Объем
1
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
7.50%
6-месячное изменение
11.13%
Годовое изменение
11.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%