COMD: Global X Commodity Strategy ETF
今日COMD汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点27.65和高点27.65进行交易。
关注Global X Commodity Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
COMD股票今天的价格是多少？
Global X Commodity Strategy ETF股票今天的定价为27.65。它在27.65 - 27.65范围内交易，昨天的收盘价为27.66，交易量达到1。COMD的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Commodity Strategy ETF股票是否支付股息？
Global X Commodity Strategy ETF目前的价值为27.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.13%和USD。实时查看图表以跟踪COMD走势。
如何购买COMD股票？
您可以以27.65的当前价格购买Global X Commodity Strategy ETF股票。订单通常设置在27.65或27.95附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注COMD的实时图表更新。
如何投资COMD股票？
投资Global X Commodity Strategy ETF需要考虑年度范围24.28 - 29.64和当前价格27.65。许多人在以27.65或27.95下订单之前，会比较7.50%和。实时查看COMD价格图表，了解每日变化。
Global X Commodity Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Commodity Strategy ETF的最高价格是29.64。在24.28 - 29.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Commodity Strategy ETF的绩效。
Global X Commodity Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Global X Commodity Strategy ETF（COMD）的最低价格为24.28。将其与当前的27.65和24.28 - 29.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COMD股票是什么时候拆分的？
Global X Commodity Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.66和11.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.66
- 开盘价
- 27.65
- 卖价
- 27.65
- 买价
- 27.95
- 最低价
- 27.65
- 最高价
- 27.65
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 7.50%
- 6个月变化
- 11.13%
- 年变化
- 11.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%