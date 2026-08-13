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COMD: Global X Commodity Strategy ETF

27.65 USD 0.01 (0.04%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COMD汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点27.65和高点27.65进行交易。

关注Global X Commodity Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COMD股票今天的价格是多少？

Global X Commodity Strategy ETF股票今天的定价为27.65。它在27.65 - 27.65范围内交易，昨天的收盘价为27.66，交易量达到1。COMD的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Commodity Strategy ETF股票是否支付股息？

Global X Commodity Strategy ETF目前的价值为27.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.13%和USD。实时查看图表以跟踪COMD走势。

如何购买COMD股票？

您可以以27.65的当前价格购买Global X Commodity Strategy ETF股票。订单通常设置在27.65或27.95附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注COMD的实时图表更新。

如何投资COMD股票？

投资Global X Commodity Strategy ETF需要考虑年度范围24.28 - 29.64和当前价格27.65。许多人在以27.65或27.95下订单之前，会比较7.50%和。实时查看COMD价格图表，了解每日变化。

Global X Commodity Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Commodity Strategy ETF的最高价格是29.64。在24.28 - 29.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Commodity Strategy ETF的绩效。

Global X Commodity Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Global X Commodity Strategy ETF（COMD）的最低价格为24.28。将其与当前的27.65和24.28 - 29.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COMD股票是什么时候拆分的？

Global X Commodity Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.66和11.13%中可见。

日范围
27.65 27.65
年范围
24.28 29.64
前一天收盘价
27.66
开盘价
27.65
卖价
27.65
买价
27.95
最低价
27.65
最高价
27.65
交易量
1
日变化
-0.04%
月变化
7.50%
6个月变化
11.13%
年变化
11.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%