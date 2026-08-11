- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
COLO: Global X MSCI Colombia ETF
Курс COLO за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.88, а максимальная — 47.37.
Следите за динамикой Global X MSCI Colombia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COLO сегодня?
Global X MSCI Colombia ETF (COLO) сегодня оценивается на уровне 47.26. Инструмент торгуется в пределах 46.88 - 47.37, вчерашнее закрытие составило 46.92, а торговый объем достиг 275. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COLO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI Colombia ETF?
Global X MSCI Colombia ETF в настоящее время оценивается в 47.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 48.20% и USD. Отслеживайте движения COLO на графике в реальном времени.
Как купить акции COLO?
Вы можете купить акции Global X MSCI Colombia ETF (COLO) по текущей цене 47.26. Ордера обычно размещаются около 47.26 или 47.56, тогда как 275 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COLO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COLO?
Инвестирование в Global X MSCI Colombia ETF предполагает учет годового диапазона 31.51 - 47.45 и текущей цены 47.26. Многие сравнивают 3.28% и 23.04% перед размещением ордеров на 47.26 или 47.56. Изучайте ежедневные изменения цены COLO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI Colombia ETF?
Самая высокая цена Global X MSCI Colombia ETF (COLO) за последний год составила 47.45. Акции заметно колебались в пределах 31.51 - 47.45, сравнение с 46.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI Colombia ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI Colombia ETF?
Самая низкая цена Global X MSCI Colombia ETF (COLO) за год составила 31.51. Сравнение с текущими 47.26 и 31.51 - 47.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COLO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COLO?
В прошлом Global X MSCI Colombia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.92 и 48.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.92
- Open
- 47.07
- Bid
- 47.26
- Ask
- 47.56
- Low
- 46.88
- High
- 47.37
- Объем
- 275
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 3.28%
- 6-месячное изменение
- 23.04%
- Годовое изменение
- 48.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%