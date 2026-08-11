КотировкиРазделы
Валюты / COLO
Назад в Рынок акций США

COLO: Global X MSCI Colombia ETF

47.26 USD 0.34 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс COLO за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.88, а максимальная — 47.37.

Следите за динамикой Global X MSCI Colombia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COLO сегодня?

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) сегодня оценивается на уровне 47.26. Инструмент торгуется в пределах 46.88 - 47.37, вчерашнее закрытие составило 46.92, а торговый объем достиг 275. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COLO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI Colombia ETF?

Global X MSCI Colombia ETF в настоящее время оценивается в 47.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 48.20% и USD. Отслеживайте движения COLO на графике в реальном времени.

Как купить акции COLO?

Вы можете купить акции Global X MSCI Colombia ETF (COLO) по текущей цене 47.26. Ордера обычно размещаются около 47.26 или 47.56, тогда как 275 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COLO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COLO?

Инвестирование в Global X MSCI Colombia ETF предполагает учет годового диапазона 31.51 - 47.45 и текущей цены 47.26. Многие сравнивают 3.28% и 23.04% перед размещением ордеров на 47.26 или 47.56. Изучайте ежедневные изменения цены COLO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI Colombia ETF?

Самая высокая цена Global X MSCI Colombia ETF (COLO) за последний год составила 47.45. Акции заметно колебались в пределах 31.51 - 47.45, сравнение с 46.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI Colombia ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI Colombia ETF?

Самая низкая цена Global X MSCI Colombia ETF (COLO) за год составила 31.51. Сравнение с текущими 47.26 и 31.51 - 47.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COLO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COLO?

В прошлом Global X MSCI Colombia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.92 и 48.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.88 47.37
Годовой диапазон
31.51 47.45
Предыдущее закрытие
46.92
Open
47.07
Bid
47.26
Ask
47.56
Low
46.88
High
47.37
Объем
275
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
3.28%
6-месячное изменение
23.04%
Годовое изменение
48.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%