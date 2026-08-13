COLO: Global X MSCI Colombia ETF
今日COLO汇率已更改1.38%。当日，交易品种以低点47.76和高点48.53进行交易。
关注Global X MSCI Colombia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
COLO股票今天的价格是多少？
Global X MSCI Colombia ETF股票今天的定价为47.91。它在47.76 - 48.53范围内交易，昨天的收盘价为47.26，交易量达到400。COLO的实时价格图表显示了这些更新。
Global X MSCI Colombia ETF股票是否支付股息？
Global X MSCI Colombia ETF目前的价值为47.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.24%和USD。实时查看图表以跟踪COLO走势。
如何购买COLO股票？
您可以以47.91的当前价格购买Global X MSCI Colombia ETF股票。订单通常设置在47.91或48.21附近，而400和0.27%显示市场活动。立即关注COLO的实时图表更新。
如何投资COLO股票？
投资Global X MSCI Colombia ETF需要考虑年度范围31.51 - 48.53和当前价格47.91。许多人在以47.91或48.21下订单之前，会比较4.70%和。实时查看COLO价格图表，了解每日变化。
Global X MSCI Colombia ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X MSCI Colombia ETF的最高价格是48.53。在31.51 - 48.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MSCI Colombia ETF的绩效。
Global X MSCI Colombia ETF股票的最低价格是多少？
Global X MSCI Colombia ETF（COLO）的最低价格为31.51。将其与当前的47.91和31.51 - 48.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COLO股票是什么时候拆分的？
Global X MSCI Colombia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.26和50.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.26
- 开盘价
- 47.78
- 卖价
- 47.91
- 买价
- 48.21
- 最低价
- 47.76
- 最高价
- 48.53
- 交易量
- 400
- 日变化
- 1.38%
- 月变化
- 4.70%
- 6个月变化
- 24.73%
- 年变化
- 50.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%