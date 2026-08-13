COLO股票今天的价格是多少？ Global X MSCI Colombia ETF股票今天的定价为47.91。它在47.76 - 48.53范围内交易，昨天的收盘价为47.26，交易量达到400。COLO的实时价格图表显示了这些更新。

Global X MSCI Colombia ETF股票是否支付股息？ Global X MSCI Colombia ETF目前的价值为47.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.24%和USD。实时查看图表以跟踪COLO走势。

如何购买COLO股票？ 您可以以47.91的当前价格购买Global X MSCI Colombia ETF股票。订单通常设置在47.91或48.21附近，而400和0.27%显示市场活动。立即关注COLO的实时图表更新。

如何投资COLO股票？ 投资Global X MSCI Colombia ETF需要考虑年度范围31.51 - 48.53和当前价格47.91。许多人在以47.91或48.21下订单之前，会比较4.70%和。实时查看COLO价格图表，了解每日变化。

Global X MSCI Colombia ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X MSCI Colombia ETF的最高价格是48.53。在31.51 - 48.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MSCI Colombia ETF的绩效。

Global X MSCI Colombia ETF股票的最低价格是多少？ Global X MSCI Colombia ETF（COLO）的最低价格为31.51。将其与当前的47.91和31.51 - 48.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。