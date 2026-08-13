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COLO: Global X MSCI Colombia ETF

47.91 USD 0.65 (1.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COLO汇率已更改1.38%。当日，交易品种以低点47.76和高点48.53进行交易。

关注Global X MSCI Colombia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COLO股票今天的价格是多少？

Global X MSCI Colombia ETF股票今天的定价为47.91。它在47.76 - 48.53范围内交易，昨天的收盘价为47.26，交易量达到400。COLO的实时价格图表显示了这些更新。

Global X MSCI Colombia ETF股票是否支付股息？

Global X MSCI Colombia ETF目前的价值为47.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.24%和USD。实时查看图表以跟踪COLO走势。

如何购买COLO股票？

您可以以47.91的当前价格购买Global X MSCI Colombia ETF股票。订单通常设置在47.91或48.21附近，而400和0.27%显示市场活动。立即关注COLO的实时图表更新。

如何投资COLO股票？

投资Global X MSCI Colombia ETF需要考虑年度范围31.51 - 48.53和当前价格47.91。许多人在以47.91或48.21下订单之前，会比较4.70%和。实时查看COLO价格图表，了解每日变化。

Global X MSCI Colombia ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X MSCI Colombia ETF的最高价格是48.53。在31.51 - 48.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MSCI Colombia ETF的绩效。

Global X MSCI Colombia ETF股票的最低价格是多少？

Global X MSCI Colombia ETF（COLO）的最低价格为31.51。将其与当前的47.91和31.51 - 48.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COLO股票是什么时候拆分的？

Global X MSCI Colombia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.26和50.24%中可见。

日范围
47.76 48.53
年范围
31.51 48.53
前一天收盘价
47.26
开盘价
47.78
卖价
47.91
买价
48.21
最低价
47.76
最高价
48.53
交易量
400
日变化
1.38%
月变化
4.70%
6个月变化
24.73%
年变化
50.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%