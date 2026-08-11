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COIW: Roundhill COIN WeeklyPay ETF
Курс COIW за сегодня изменился на -4.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.51, а максимальная — 7.84.
Следите за динамикой Roundhill COIN WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COIW сегодня?
Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW) сегодня оценивается на уровне 7.55. Инструмент торгуется в пределах 7.51 - 7.84, вчерашнее закрытие составило 7.92, а торговый объем достиг 151. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COIW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill COIN WeeklyPay ETF?
Roundhill COIN WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 7.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -38.67% и USD. Отслеживайте движения COIW на графике в реальном времени.
Как купить акции COIW?
Вы можете купить акции Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW) по текущей цене 7.55. Ордера обычно размещаются около 7.55 или 7.85, тогда как 151 и -3.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COIW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COIW?
Инвестирование в Roundhill COIN WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 7.19 - 16.53 и текущей цены 7.55. Многие сравнивают 2.03% и -41.75% перед размещением ордеров на 7.55 или 7.85. Изучайте ежедневные изменения цены COIW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill COIN WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW) за последний год составила 16.53. Акции заметно колебались в пределах 7.19 - 16.53, сравнение с 7.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill COIN WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill COIN WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW) за год составила 7.19. Сравнение с текущими 7.55 и 7.19 - 16.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COIW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COIW?
В прошлом Roundhill COIN WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.92 и -38.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.92
- Open
- 7.84
- Bid
- 7.55
- Ask
- 7.85
- Low
- 7.51
- High
- 7.84
- Объем
- 151
- Дневное изменение
- -4.67%
- Месячное изменение
- 2.03%
- 6-месячное изменение
- -41.75%
- Годовое изменение
- -38.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%