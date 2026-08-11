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COIW: Roundhill COIN WeeklyPay ETF

7.55 USD 0.37 (4.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс COIW за сегодня изменился на -4.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.51, а максимальная — 7.84.

Следите за динамикой Roundhill COIN WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COIW сегодня?

Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW) сегодня оценивается на уровне 7.55. Инструмент торгуется в пределах 7.51 - 7.84, вчерашнее закрытие составило 7.92, а торговый объем достиг 151. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COIW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill COIN WeeklyPay ETF?

Roundhill COIN WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 7.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -38.67% и USD. Отслеживайте движения COIW на графике в реальном времени.

Как купить акции COIW?

Вы можете купить акции Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW) по текущей цене 7.55. Ордера обычно размещаются около 7.55 или 7.85, тогда как 151 и -3.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COIW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COIW?

Инвестирование в Roundhill COIN WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 7.19 - 16.53 и текущей цены 7.55. Многие сравнивают 2.03% и -41.75% перед размещением ордеров на 7.55 или 7.85. Изучайте ежедневные изменения цены COIW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill COIN WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW) за последний год составила 16.53. Акции заметно колебались в пределах 7.19 - 16.53, сравнение с 7.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill COIN WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill COIN WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW) за год составила 7.19. Сравнение с текущими 7.55 и 7.19 - 16.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COIW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COIW?

В прошлом Roundhill COIN WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.92 и -38.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.51 7.84
Годовой диапазон
7.19 16.53
Предыдущее закрытие
7.92
Open
7.84
Bid
7.55
Ask
7.85
Low
7.51
High
7.84
Объем
151
Дневное изменение
-4.67%
Месячное изменение
2.03%
6-месячное изменение
-41.75%
Годовое изменение
-38.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%