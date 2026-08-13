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COIW: Roundhill COIN WeeklyPay ETF

7.53 USD 0.02 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COIW汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点7.40和高点7.77进行交易。

关注Roundhill COIN WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COIW股票今天的价格是多少？

Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票今天的定价为7.53。它在7.40 - 7.77范围内交易，昨天的收盘价为7.55，交易量达到144。COIW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill COIN WeeklyPay ETF目前的价值为7.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.83%和USD。实时查看图表以跟踪COIW走势。

如何购买COIW股票？

您可以以7.53的当前价格购买Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在7.53或7.83附近，而144和0.00%显示市场活动。立即关注COIW的实时图表更新。

如何投资COIW股票？

投资Roundhill COIN WeeklyPay ETF需要考虑年度范围7.19 - 16.53和当前价格7.53。许多人在以7.53或7.83下订单之前，会比较1.76%和。实时查看COIW价格图表，了解每日变化。

Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill COIN WeeklyPay ETF的最高价格是16.53。在7.19 - 16.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill COIN WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill COIN WeeklyPay ETF（COIW）的最低价格为7.19。将其与当前的7.53和7.19 - 16.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COIW股票是什么时候拆分的？

Roundhill COIN WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.55和-38.83%中可见。

日范围
7.40 7.77
年范围
7.19 16.53
前一天收盘价
7.55
开盘价
7.53
卖价
7.53
买价
7.83
最低价
7.40
最高价
7.77
交易量
144
日变化
-0.26%
月变化
1.76%
6个月变化
-41.90%
年变化
-38.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%