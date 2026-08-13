COIW: Roundhill COIN WeeklyPay ETF
今日COIW汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点7.40和高点7.77进行交易。
关注Roundhill COIN WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
COIW股票今天的价格是多少？
Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票今天的定价为7.53。它在7.40 - 7.77范围内交易，昨天的收盘价为7.55，交易量达到144。COIW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill COIN WeeklyPay ETF目前的价值为7.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.83%和USD。实时查看图表以跟踪COIW走势。
如何购买COIW股票？
您可以以7.53的当前价格购买Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在7.53或7.83附近，而144和0.00%显示市场活动。立即关注COIW的实时图表更新。
如何投资COIW股票？
投资Roundhill COIN WeeklyPay ETF需要考虑年度范围7.19 - 16.53和当前价格7.53。许多人在以7.53或7.83下订单之前，会比较1.76%和。实时查看COIW价格图表，了解每日变化。
Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill COIN WeeklyPay ETF的最高价格是16.53。在7.19 - 16.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill COIN WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill COIN WeeklyPay ETF（COIW）的最低价格为7.19。将其与当前的7.53和7.19 - 16.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COIW股票是什么时候拆分的？
Roundhill COIN WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.55和-38.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.55
- 开盘价
- 7.53
- 卖价
- 7.53
- 买价
- 7.83
- 最低价
- 7.40
- 最高价
- 7.77
- 交易量
- 144
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 1.76%
- 6个月变化
- -41.90%
- 年变化
- -38.83%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%