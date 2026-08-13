COIW股票今天的价格是多少？ Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票今天的定价为7.53。它在7.40 - 7.77范围内交易，昨天的收盘价为7.55，交易量达到144。COIW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票是否支付股息？ Roundhill COIN WeeklyPay ETF目前的价值为7.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.83%和USD。实时查看图表以跟踪COIW走势。

如何购买COIW股票？ 您可以以7.53的当前价格购买Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在7.53或7.83附近，而144和0.00%显示市场活动。立即关注COIW的实时图表更新。

如何投资COIW股票？ 投资Roundhill COIN WeeklyPay ETF需要考虑年度范围7.19 - 16.53和当前价格7.53。许多人在以7.53或7.83下订单之前，会比较1.76%和。实时查看COIW价格图表，了解每日变化。

Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill COIN WeeklyPay ETF的最高价格是16.53。在7.19 - 16.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill COIN WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill COIN WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill COIN WeeklyPay ETF（COIW）的最低价格为7.19。将其与当前的7.53和7.19 - 16.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。