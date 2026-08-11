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COIA: ProShares Ultra COIN

6.23 USD 0.43 (6.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс COIA за сегодня изменился на -6.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.20, а максимальная — 6.64.

Следите за динамикой ProShares Ultra COIN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COIA сегодня?

ProShares Ultra COIN (COIA) сегодня оценивается на уровне 6.23. Инструмент торгуется в пределах 6.20 - 6.64, вчерашнее закрытие составило 6.66, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COIA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra COIN?

ProShares Ultra COIN в настоящее время оценивается в 6.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -78.21% и USD. Отслеживайте движения COIA на графике в реальном времени.

Как купить акции COIA?

Вы можете купить акции ProShares Ultra COIN (COIA) по текущей цене 6.23. Ордера обычно размещаются около 6.23 или 6.53, тогда как 65 и -6.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COIA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COIA?

Инвестирование в ProShares Ultra COIN предполагает учет годового диапазона 3.99 - 42.15 и текущей цены 6.23. Многие сравнивают 7.23% и 8.16% перед размещением ордеров на 6.23 или 6.53. Изучайте ежедневные изменения цены COIA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra COIN?

Самая высокая цена ProShares Ultra COIN (COIA) за последний год составила 42.15. Акции заметно колебались в пределах 3.99 - 42.15, сравнение с 6.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra COIN на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra COIN?

Самая низкая цена ProShares Ultra COIN (COIA) за год составила 3.99. Сравнение с текущими 6.23 и 3.99 - 42.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COIA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COIA?

В прошлом ProShares Ultra COIN проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.66 и -78.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.20 6.64
Годовой диапазон
3.99 42.15
Предыдущее закрытие
6.66
Open
6.64
Bid
6.23
Ask
6.53
Low
6.20
High
6.64
Объем
65
Дневное изменение
-6.46%
Месячное изменение
7.23%
6-месячное изменение
8.16%
Годовое изменение
-78.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%