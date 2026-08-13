COIA股票今天的价格是多少？ ProShares Ultra COIN股票今天的定价为6.22。它在6.10 - 6.42范围内交易，昨天的收盘价为6.23，交易量达到40。COIA的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra COIN股票是否支付股息？ ProShares Ultra COIN目前的价值为6.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.24%和USD。实时查看图表以跟踪COIA走势。

如何购买COIA股票？ 您可以以6.22的当前价格购买ProShares Ultra COIN股票。订单通常设置在6.22或6.52附近，而40和0.00%显示市场活动。立即关注COIA的实时图表更新。

如何投资COIA股票？ 投资ProShares Ultra COIN需要考虑年度范围3.99 - 42.15和当前价格6.22。许多人在以6.22或6.52下订单之前，会比较7.06%和。实时查看COIA价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra COIN股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Ultra COIN的最高价格是42.15。在3.99 - 42.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra COIN的绩效。

ProShares Ultra COIN股票的最低价格是多少？ ProShares Ultra COIN（COIA）的最低价格为3.99。将其与当前的6.22和3.99 - 42.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。