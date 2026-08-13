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COIA: ProShares Ultra COIN

6.22 USD 0.01 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COIA汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点6.10和高点6.42进行交易。

关注ProShares Ultra COIN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COIA股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra COIN股票今天的定价为6.22。它在6.10 - 6.42范围内交易，昨天的收盘价为6.23，交易量达到40。COIA的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra COIN股票是否支付股息？

ProShares Ultra COIN目前的价值为6.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-78.24%和USD。实时查看图表以跟踪COIA走势。

如何购买COIA股票？

您可以以6.22的当前价格购买ProShares Ultra COIN股票。订单通常设置在6.22或6.52附近，而40和0.00%显示市场活动。立即关注COIA的实时图表更新。

如何投资COIA股票？

投资ProShares Ultra COIN需要考虑年度范围3.99 - 42.15和当前价格6.22。许多人在以6.22或6.52下订单之前，会比较7.06%和。实时查看COIA价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra COIN股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra COIN的最高价格是42.15。在3.99 - 42.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra COIN的绩效。

ProShares Ultra COIN股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra COIN（COIA）的最低价格为3.99。将其与当前的6.22和3.99 - 42.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COIA股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra COIN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.23和-78.24%中可见。

日范围
6.10 6.42
年范围
3.99 42.15
前一天收盘价
6.23
开盘价
6.22
卖价
6.22
买价
6.52
最低价
6.10
最高价
6.42
交易量
40
日变化
-0.16%
月变化
7.06%
6个月变化
7.99%
年变化
-78.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%