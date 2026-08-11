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COHX

32.18 USD 12.83 (28.50%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс COHX за сегодня изменился на -28.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.18, а максимальная — 46.66.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COHX сегодня?

(COHX) сегодня оценивается на уровне 32.18. Инструмент торгуется в пределах 32.18 - 46.66, вчерашнее закрытие составило 45.01, а торговый объем достиг 2636. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COHX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 32.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.79% и USD. Отслеживайте движения COHX на графике в реальном времени.

Как купить акции COHX?

Вы можете купить акции (COHX) по текущей цене 32.18. Ордера обычно размещаются около 32.18 или 32.48, тогда как 2636 и -30.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COHX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COHX?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 16.10 - 75.64 и текущей цены 32.18. Многие сравнивают 51.51% и -11.24% перед размещением ордеров на 32.18 или 32.48. Изучайте ежедневные изменения цены COHX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (COHX) за последний год составила 75.64. Акции заметно колебались в пределах 16.10 - 75.64, сравнение с 45.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (COHX) за год составила 16.10. Сравнение с текущими 32.18 и 16.10 - 75.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COHX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COHX?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.01 и 26.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.18 46.66
Годовой диапазон
16.10 75.64
Предыдущее закрытие
45.01
Open
46.59
Bid
32.18
Ask
32.48
Low
32.18
High
46.66
Объем
2.636 K
Дневное изменение
-28.50%
Месячное изменение
51.51%
6-месячное изменение
-11.24%
Годовое изменение
26.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%