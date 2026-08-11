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COHX
Курс COHX за сегодня изменился на -28.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.18, а максимальная — 46.66.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COHX сегодня?
(COHX) сегодня оценивается на уровне 32.18. Инструмент торгуется в пределах 32.18 - 46.66, вчерашнее закрытие составило 45.01, а торговый объем достиг 2636. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COHX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 32.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.79% и USD. Отслеживайте движения COHX на графике в реальном времени.
Как купить акции COHX?
Вы можете купить акции (COHX) по текущей цене 32.18. Ордера обычно размещаются около 32.18 или 32.48, тогда как 2636 и -30.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COHX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COHX?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 16.10 - 75.64 и текущей цены 32.18. Многие сравнивают 51.51% и -11.24% перед размещением ордеров на 32.18 или 32.48. Изучайте ежедневные изменения цены COHX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (COHX) за последний год составила 75.64. Акции заметно колебались в пределах 16.10 - 75.64, сравнение с 45.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (COHX) за год составила 16.10. Сравнение с текущими 32.18 и 16.10 - 75.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COHX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COHX?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.01 и 26.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.01
- Open
- 46.59
- Bid
- 32.18
- Ask
- 32.48
- Low
- 32.18
- High
- 46.66
- Объем
- 2.636 K
- Дневное изменение
- -28.50%
- Месячное изменение
- 51.51%
- 6-месячное изменение
- -11.24%
- Годовое изменение
- 26.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%