COHX股票今天的价格是多少？ 股票今天的定价为32.90。它在30.32 - 33.51范围内交易，昨天的收盘价为32.18，交易量达到1039。COHX的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？ 目前的价值为32.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.63%和USD。实时查看图表以跟踪COHX走势。

如何购买COHX股票？ 您可以以32.90的当前价格购买股票。订单通常设置在32.90或33.20附近，而1039和5.28%显示市场活动。立即关注COHX的实时图表更新。

如何投资COHX股票？ 投资需要考虑年度范围16.10 - 75.64和当前价格32.90。许多人在以32.90或33.20下订单之前，会比较54.90%和。实时查看COHX价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，的最高价格是75.64。在16.10 - 75.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？ （COHX）的最低价格为16.10。将其与当前的32.90和16.10 - 75.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COHX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。