COHX
今日COHX汇率已更改2.24%。当日，交易品种以低点30.32和高点33.51进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
COHX股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为32.90。它在30.32 - 33.51范围内交易，昨天的收盘价为32.18，交易量达到1039。COHX的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为32.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.63%和USD。实时查看图表以跟踪COHX走势。
如何购买COHX股票？
您可以以32.90的当前价格购买股票。订单通常设置在32.90或33.20附近，而1039和5.28%显示市场活动。立即关注COHX的实时图表更新。
如何投资COHX股票？
投资需要考虑年度范围16.10 - 75.64和当前价格32.90。许多人在以32.90或33.20下订单之前，会比较54.90%和。实时查看COHX价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是75.64。在16.10 - 75.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（COHX）的最低价格为16.10。将其与当前的32.90和16.10 - 75.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COHX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COHX股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.18和29.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.18
- 开盘价
- 31.25
- 卖价
- 32.90
- 买价
- 33.20
- 最低价
- 30.32
- 最高价
- 33.51
- 交易量
- 1.039 K
- 日变化
- 2.24%
- 月变化
- 54.90%
- 6个月变化
- -9.25%
- 年变化
- 29.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%