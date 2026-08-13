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COHX

32.90 USD 0.72 (2.24%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日COHX汇率已更改2.24%。当日，交易品种以低点30.32和高点33.51进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

COHX股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为32.90。它在30.32 - 33.51范围内交易，昨天的收盘价为32.18，交易量达到1039。COHX的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为32.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.63%和USD。实时查看图表以跟踪COHX走势。

如何购买COHX股票？

您可以以32.90的当前价格购买股票。订单通常设置在32.90或33.20附近，而1039和5.28%显示市场活动。立即关注COHX的实时图表更新。

如何投资COHX股票？

投资需要考虑年度范围16.10 - 75.64和当前价格32.90。许多人在以32.90或33.20下订单之前，会比较54.90%和。实时查看COHX价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是75.64。在16.10 - 75.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（COHX）的最低价格为16.10。将其与当前的32.90和16.10 - 75.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COHX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COHX股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.18和29.63%中可见。

日范围
30.32 33.51
年范围
16.10 75.64
前一天收盘价
32.18
开盘价
31.25
卖价
32.90
买价
33.20
最低价
30.32
最高价
33.51
交易量
1.039 K
日变化
2.24%
月变化
54.90%
6个月变化
-9.25%
年变化
29.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%