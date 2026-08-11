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CNTN: Canton Strategic Holdings, Inc.
Курс CNTN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 1.95.
Следите за динамикой Canton Strategic Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CNTN сегодня?
Canton Strategic Holdings, Inc. (CNTN) сегодня оценивается на уровне 1.87. Инструмент торгуется в пределах 1.83 - 1.95, вчерашнее закрытие составило 1.87, а торговый объем достиг 796. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNTN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Canton Strategic Holdings, Inc.?
Canton Strategic Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 1.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.63% и USD. Отслеживайте движения CNTN на графике в реальном времени.
Как купить акции CNTN?
Вы можете купить акции Canton Strategic Holdings, Inc. (CNTN) по текущей цене 1.87. Ордера обычно размещаются около 1.87 или 2.17, тогда как 796 и 1.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNTN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CNTN?
Инвестирование в Canton Strategic Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.75 - 5.26 и текущей цены 1.87. Многие сравнивают -1.58% и -61.44% перед размещением ордеров на 1.87 или 2.17. Изучайте ежедневные изменения цены CNTN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Canton Strategic Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Canton Strategic Holdings, Inc. (CNTN) за последний год составила 5.26. Акции заметно колебались в пределах 1.75 - 5.26, сравнение с 1.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Canton Strategic Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Canton Strategic Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Canton Strategic Holdings, Inc. (CNTN) за год составила 1.75. Сравнение с текущими 1.87 и 1.75 - 5.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNTN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CNTN?
В прошлом Canton Strategic Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.87 и -60.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.87
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Low
- 1.83
- High
- 1.95
- Объем
- 796
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -1.58%
- 6-месячное изменение
- -61.44%
- Годовое изменение
- -60.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%