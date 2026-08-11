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CNTN: Canton Strategic Holdings, Inc.

1.87 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CNTN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 1.95.

Следите за динамикой Canton Strategic Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CNTN сегодня?

Canton Strategic Holdings, Inc. (CNTN) сегодня оценивается на уровне 1.87. Инструмент торгуется в пределах 1.83 - 1.95, вчерашнее закрытие составило 1.87, а торговый объем достиг 796. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNTN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Canton Strategic Holdings, Inc.?

Canton Strategic Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 1.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.63% и USD. Отслеживайте движения CNTN на графике в реальном времени.

Как купить акции CNTN?

Вы можете купить акции Canton Strategic Holdings, Inc. (CNTN) по текущей цене 1.87. Ордера обычно размещаются около 1.87 или 2.17, тогда как 796 и 1.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNTN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CNTN?

Инвестирование в Canton Strategic Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.75 - 5.26 и текущей цены 1.87. Многие сравнивают -1.58% и -61.44% перед размещением ордеров на 1.87 или 2.17. Изучайте ежедневные изменения цены CNTN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Canton Strategic Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Canton Strategic Holdings, Inc. (CNTN) за последний год составила 5.26. Акции заметно колебались в пределах 1.75 - 5.26, сравнение с 1.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Canton Strategic Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Canton Strategic Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Canton Strategic Holdings, Inc. (CNTN) за год составила 1.75. Сравнение с текущими 1.87 и 1.75 - 5.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNTN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CNTN?

В прошлом Canton Strategic Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.87 и -60.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.83 1.95
Годовой диапазон
1.75 5.26
Предыдущее закрытие
1.87
Open
1.85
Bid
1.87
Ask
2.17
Low
1.83
High
1.95
Объем
796
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-1.58%
6-месячное изменение
-61.44%
Годовое изменение
-60.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%