CNTN: Canton Strategic Holdings, Inc.
今日CNTN汇率已更改1.60%。当日，交易品种以低点1.84和高点1.91进行交易。
关注Canton Strategic Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CNTN股票今天的价格是多少？
Canton Strategic Holdings, Inc.股票今天的定价为1.90。它在1.84 - 1.91范围内交易，昨天的收盘价为1.87，交易量达到591。CNTN的实时价格图表显示了这些更新。
Canton Strategic Holdings, Inc.股票是否支付股息？
Canton Strategic Holdings, Inc.目前的价值为1.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.00%和USD。实时查看图表以跟踪CNTN走势。
如何购买CNTN股票？
您可以以1.90的当前价格购买Canton Strategic Holdings, Inc.股票。订单通常设置在1.90或2.20附近，而591和1.06%显示市场活动。立即关注CNTN的实时图表更新。
如何投资CNTN股票？
投资Canton Strategic Holdings, Inc.需要考虑年度范围1.75 - 5.26和当前价格1.90。许多人在以1.90或2.20下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CNTN价格图表，了解每日变化。
Canton Strategic Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Canton Strategic Holdings, Inc.的最高价格是5.26。在1.75 - 5.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Canton Strategic Holdings, Inc.的绩效。
Canton Strategic Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？
Canton Strategic Holdings, Inc.（CNTN）的最低价格为1.75。将其与当前的1.90和1.75 - 5.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CNTN股票是什么时候拆分的？
Canton Strategic Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.87和-60.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.87
- 开盘价
- 1.88
- 卖价
- 1.90
- 买价
- 2.20
- 最低价
- 1.84
- 最高价
- 1.91
- 交易量
- 591
- 日变化
- 1.60%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -60.82%
- 年变化
- -60.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%