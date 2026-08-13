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CNTN: Canton Strategic Holdings, Inc.

1.90 USD 0.03 (1.60%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CNTN汇率已更改1.60%。当日，交易品种以低点1.84和高点1.91进行交易。

关注Canton Strategic Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CNTN股票今天的价格是多少？

Canton Strategic Holdings, Inc.股票今天的定价为1.90。它在1.84 - 1.91范围内交易，昨天的收盘价为1.87，交易量达到591。CNTN的实时价格图表显示了这些更新。

Canton Strategic Holdings, Inc.股票是否支付股息？

Canton Strategic Holdings, Inc.目前的价值为1.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.00%和USD。实时查看图表以跟踪CNTN走势。

如何购买CNTN股票？

您可以以1.90的当前价格购买Canton Strategic Holdings, Inc.股票。订单通常设置在1.90或2.20附近，而591和1.06%显示市场活动。立即关注CNTN的实时图表更新。

如何投资CNTN股票？

投资Canton Strategic Holdings, Inc.需要考虑年度范围1.75 - 5.26和当前价格1.90。许多人在以1.90或2.20下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CNTN价格图表，了解每日变化。

Canton Strategic Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Canton Strategic Holdings, Inc.的最高价格是5.26。在1.75 - 5.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Canton Strategic Holdings, Inc.的绩效。

Canton Strategic Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？

Canton Strategic Holdings, Inc.（CNTN）的最低价格为1.75。将其与当前的1.90和1.75 - 5.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CNTN股票是什么时候拆分的？

Canton Strategic Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.87和-60.00%中可见。

日范围
1.84 1.91
年范围
1.75 5.26
前一天收盘价
1.87
开盘价
1.88
卖价
1.90
买价
2.20
最低价
1.84
最高价
1.91
交易量
591
日变化
1.60%
月变化
0.00%
6个月变化
-60.82%
年变化
-60.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%