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CNQQ: Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF

24.46 USD 0.20 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CNQQ за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.43, а максимальная — 24.48.

Следите за динамикой Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CNQQ сегодня?

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ) сегодня оценивается на уровне 24.46. Инструмент торгуется в пределах 24.43 - 24.48, вчерашнее закрытие составило 24.66, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNQQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF?

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF в настоящее время оценивается в 24.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.37% и USD. Отслеживайте движения CNQQ на графике в реальном времени.

Как купить акции CNQQ?

Вы можете купить акции Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ) по текущей цене 24.46. Ордера обычно размещаются около 24.46 или 24.76, тогда как 18 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNQQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CNQQ?

Инвестирование в Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF предполагает учет годового диапазона 21.24 - 26.79 и текущей цены 24.46. Многие сравнивают 5.48% и 8.90% перед размещением ордеров на 24.46 или 24.76. Изучайте ежедневные изменения цены CNQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF?

Самая высокая цена Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ) за последний год составила 26.79. Акции заметно колебались в пределах 21.24 - 26.79, сравнение с 24.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF?

Самая низкая цена Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ) за год составила 21.24. Сравнение с текущими 24.46 и 21.24 - 26.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CNQQ?

В прошлом Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.66 и -0.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.43 24.48
Годовой диапазон
21.24 26.79
Предыдущее закрытие
24.66
Open
24.44
Bid
24.46
Ask
24.76
Low
24.43
High
24.48
Объем
18
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
5.48%
6-месячное изменение
8.90%
Годовое изменение
-0.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%