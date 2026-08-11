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CNQQ: Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF
Курс CNQQ за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.43, а максимальная — 24.48.
Следите за динамикой Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CNQQ сегодня?
Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ) сегодня оценивается на уровне 24.46. Инструмент торгуется в пределах 24.43 - 24.48, вчерашнее закрытие составило 24.66, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF?
Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF в настоящее время оценивается в 24.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.37% и USD. Отслеживайте движения CNQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции CNQQ?
Вы можете купить акции Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ) по текущей цене 24.46. Ордера обычно размещаются около 24.46 или 24.76, тогда как 18 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CNQQ?
Инвестирование в Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF предполагает учет годового диапазона 21.24 - 26.79 и текущей цены 24.46. Многие сравнивают 5.48% и 8.90% перед размещением ордеров на 24.46 или 24.76. Изучайте ежедневные изменения цены CNQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF?
Самая высокая цена Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ) за последний год составила 26.79. Акции заметно колебались в пределах 21.24 - 26.79, сравнение с 24.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF?
Самая низкая цена Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ) за год составила 21.24. Сравнение с текущими 24.46 и 21.24 - 26.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CNQQ?
В прошлом Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.66 и -0.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.66
- Open
- 24.44
- Bid
- 24.46
- Ask
- 24.76
- Low
- 24.43
- High
- 24.48
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- 5.48%
- 6-месячное изменение
- 8.90%
- Годовое изменение
- -0.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%