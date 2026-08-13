CNQQ股票今天的价格是多少？ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票今天的定价为24.18。它在24.15 - 24.28范围内交易，昨天的收盘价为24.46，交易量达到99。CNQQ的实时价格图表显示了这些更新。

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票是否支付股息？ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF目前的价值为24.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.51%和USD。实时查看图表以跟踪CNQQ走势。

如何购买CNQQ股票？ 您可以以24.18的当前价格购买Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票。订单通常设置在24.18或24.48附近，而99和-0.41%显示市场活动。立即关注CNQQ的实时图表更新。

如何投资CNQQ股票？ 投资Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF需要考虑年度范围21.24 - 26.79和当前价格24.18。许多人在以24.18或24.48下订单之前，会比较4.27%和。实时查看CNQQ价格图表，了解每日变化。

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF的最高价格是26.79。在21.24 - 26.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF的绩效。

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票的最低价格是多少？ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF（CNQQ）的最低价格为21.24。将其与当前的24.18和21.24 - 26.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。