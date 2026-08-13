CNQQ: Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF
今日CNQQ汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点24.15和高点24.28进行交易。
关注Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CNQQ股票今天的价格是多少？
Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票今天的定价为24.18。它在24.15 - 24.28范围内交易，昨天的收盘价为24.46，交易量达到99。CNQQ的实时价格图表显示了这些更新。
Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票是否支付股息？
Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF目前的价值为24.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.51%和USD。实时查看图表以跟踪CNQQ走势。
如何购买CNQQ股票？
您可以以24.18的当前价格购买Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票。订单通常设置在24.18或24.48附近，而99和-0.41%显示市场活动。立即关注CNQQ的实时图表更新。
如何投资CNQQ股票？
投资Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF需要考虑年度范围21.24 - 26.79和当前价格24.18。许多人在以24.18或24.48下订单之前，会比较4.27%和。实时查看CNQQ价格图表，了解每日变化。
Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF的最高价格是26.79。在21.24 - 26.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF的绩效。
Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票的最低价格是多少？
Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF（CNQQ）的最低价格为21.24。将其与当前的24.18和21.24 - 26.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CNQQ股票是什么时候拆分的？
Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.46和-1.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.46
- 开盘价
- 24.28
- 卖价
- 24.18
- 买价
- 24.48
- 最低价
- 24.15
- 最高价
- 24.28
- 交易量
- 99
- 日变化
- -1.14%
- 月变化
- 4.27%
- 6个月变化
- 7.66%
- 年变化
- -1.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%