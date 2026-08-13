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CNQQ: Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF

24.18 USD 0.28 (1.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CNQQ汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点24.15和高点24.28进行交易。

关注Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CNQQ股票今天的价格是多少？

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票今天的定价为24.18。它在24.15 - 24.28范围内交易，昨天的收盘价为24.46，交易量达到99。CNQQ的实时价格图表显示了这些更新。

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票是否支付股息？

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF目前的价值为24.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.51%和USD。实时查看图表以跟踪CNQQ走势。

如何购买CNQQ股票？

您可以以24.18的当前价格购买Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票。订单通常设置在24.18或24.48附近，而99和-0.41%显示市场活动。立即关注CNQQ的实时图表更新。

如何投资CNQQ股票？

投资Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF需要考虑年度范围21.24 - 26.79和当前价格24.18。许多人在以24.18或24.48下订单之前，会比较4.27%和。实时查看CNQQ价格图表，了解每日变化。

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF的最高价格是26.79。在21.24 - 26.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF的绩效。

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF股票的最低价格是多少？

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF（CNQQ）的最低价格为21.24。将其与当前的24.18和21.24 - 26.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CNQQ股票是什么时候拆分的？

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.46和-1.51%中可见。

日范围
24.15 24.28
年范围
21.24 26.79
前一天收盘价
24.46
开盘价
24.28
卖价
24.18
买价
24.48
最低价
24.15
最高价
24.28
交易量
99
日变化
-1.14%
月变化
4.27%
6个月变化
7.66%
年变化
-1.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%