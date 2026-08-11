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CNEQ: Alger Concentrated Equity ETF

39.68 USD 0.23 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CNEQ за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.63, а максимальная — 40.01.

Следите за динамикой Alger Concentrated Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CNEQ сегодня?

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) сегодня оценивается на уровне 39.68. Инструмент торгуется в пределах 39.63 - 40.01, вчерашнее закрытие составило 39.91, а торговый объем достиг 121. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alger Concentrated Equity ETF?

Alger Concentrated Equity ETF в настоящее время оценивается в 39.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.17% и USD. Отслеживайте движения CNEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции CNEQ?

Вы можете купить акции Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) по текущей цене 39.68. Ордера обычно размещаются около 39.68 или 39.98, тогда как 121 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CNEQ?

Инвестирование в Alger Concentrated Equity ETF предполагает учет годового диапазона 29.47 - 42.01 и текущей цены 39.68. Многие сравнивают 3.60% и 23.31% перед размещением ордеров на 39.68 или 39.98. Изучайте ежедневные изменения цены CNEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alger Concentrated Equity ETF?

Самая высокая цена Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) за последний год составила 42.01. Акции заметно колебались в пределах 29.47 - 42.01, сравнение с 39.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alger Concentrated Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alger Concentrated Equity ETF?

Самая низкая цена Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) за год составила 29.47. Сравнение с текущими 39.68 и 29.47 - 42.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CNEQ?

В прошлом Alger Concentrated Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.91 и 26.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.63 40.01
Годовой диапазон
29.47 42.01
Предыдущее закрытие
39.91
Open
39.93
Bid
39.68
Ask
39.98
Low
39.63
High
40.01
Объем
121
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
3.60%
6-месячное изменение
23.31%
Годовое изменение
26.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%