- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CNEQ: Alger Concentrated Equity ETF
Курс CNEQ за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.63, а максимальная — 40.01.
Следите за динамикой Alger Concentrated Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CNEQ сегодня?
Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) сегодня оценивается на уровне 39.68. Инструмент торгуется в пределах 39.63 - 40.01, вчерашнее закрытие составило 39.91, а торговый объем достиг 121. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNEQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alger Concentrated Equity ETF?
Alger Concentrated Equity ETF в настоящее время оценивается в 39.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.17% и USD. Отслеживайте движения CNEQ на графике в реальном времени.
Как купить акции CNEQ?
Вы можете купить акции Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) по текущей цене 39.68. Ордера обычно размещаются около 39.68 или 39.98, тогда как 121 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNEQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CNEQ?
Инвестирование в Alger Concentrated Equity ETF предполагает учет годового диапазона 29.47 - 42.01 и текущей цены 39.68. Многие сравнивают 3.60% и 23.31% перед размещением ордеров на 39.68 или 39.98. Изучайте ежедневные изменения цены CNEQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alger Concentrated Equity ETF?
Самая высокая цена Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) за последний год составила 42.01. Акции заметно колебались в пределах 29.47 - 42.01, сравнение с 39.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alger Concentrated Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alger Concentrated Equity ETF?
Самая низкая цена Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) за год составила 29.47. Сравнение с текущими 39.68 и 29.47 - 42.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CNEQ?
В прошлом Alger Concentrated Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.91 и 26.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.91
- Open
- 39.93
- Bid
- 39.68
- Ask
- 39.98
- Low
- 39.63
- High
- 40.01
- Объем
- 121
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 3.60%
- 6-месячное изменение
- 23.31%
- Годовое изменение
- 26.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%