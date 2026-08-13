CNEQ: Alger Concentrated Equity ETF
今日CNEQ汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点39.55和高点40.01进行交易。
关注Alger Concentrated Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
CNEQ股票今天的价格是多少？
Alger Concentrated Equity ETF股票今天的定价为39.71。它在39.55 - 40.01范围内交易，昨天的收盘价为39.68，交易量达到136。CNEQ的实时价格图表显示了这些更新。
Alger Concentrated Equity ETF股票是否支付股息？
Alger Concentrated Equity ETF目前的价值为39.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.26%和USD。实时查看图表以跟踪CNEQ走势。
如何购买CNEQ股票？
您可以以39.71的当前价格购买Alger Concentrated Equity ETF股票。订单通常设置在39.71或40.01附近，而136和-0.58%显示市场活动。立即关注CNEQ的实时图表更新。
如何投资CNEQ股票？
投资Alger Concentrated Equity ETF需要考虑年度范围29.47 - 42.01和当前价格39.71。许多人在以39.71或40.01下订单之前，会比较3.68%和。实时查看CNEQ价格图表，了解每日变化。
Alger Concentrated Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alger Concentrated Equity ETF的最高价格是42.01。在29.47 - 42.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alger Concentrated Equity ETF的绩效。
Alger Concentrated Equity ETF股票的最低价格是多少？
Alger Concentrated Equity ETF（CNEQ）的最低价格为29.47。将其与当前的39.71和29.47 - 42.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CNEQ股票是什么时候拆分的？
Alger Concentrated Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.68和26.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.68
- 开盘价
- 39.94
- 卖价
- 39.71
- 买价
- 40.01
- 最低价
- 39.55
- 最高价
- 40.01
- 交易量
- 136
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 3.68%
- 6个月变化
- 23.40%
- 年变化
- 26.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%