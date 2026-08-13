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CNEQ: Alger Concentrated Equity ETF

39.71 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CNEQ汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点39.55和高点40.01进行交易。

关注Alger Concentrated Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CNEQ股票今天的价格是多少？

Alger Concentrated Equity ETF股票今天的定价为39.71。它在39.55 - 40.01范围内交易，昨天的收盘价为39.68，交易量达到136。CNEQ的实时价格图表显示了这些更新。

Alger Concentrated Equity ETF股票是否支付股息？

Alger Concentrated Equity ETF目前的价值为39.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.26%和USD。实时查看图表以跟踪CNEQ走势。

如何购买CNEQ股票？

您可以以39.71的当前价格购买Alger Concentrated Equity ETF股票。订单通常设置在39.71或40.01附近，而136和-0.58%显示市场活动。立即关注CNEQ的实时图表更新。

如何投资CNEQ股票？

投资Alger Concentrated Equity ETF需要考虑年度范围29.47 - 42.01和当前价格39.71。许多人在以39.71或40.01下订单之前，会比较3.68%和。实时查看CNEQ价格图表，了解每日变化。

Alger Concentrated Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alger Concentrated Equity ETF的最高价格是42.01。在29.47 - 42.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alger Concentrated Equity ETF的绩效。

Alger Concentrated Equity ETF股票的最低价格是多少？

Alger Concentrated Equity ETF（CNEQ）的最低价格为29.47。将其与当前的39.71和29.47 - 42.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CNEQ股票是什么时候拆分的？

Alger Concentrated Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.68和26.26%中可见。

日范围
39.55 40.01
年范围
29.47 42.01
前一天收盘价
39.68
开盘价
39.94
卖价
39.71
买价
40.01
最低价
39.55
最高价
40.01
交易量
136
日变化
0.08%
月变化
3.68%
6个月变化
23.40%
年变化
26.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%