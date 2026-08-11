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CMTV: Community BanCorp - Common stock

39.70 USD 0.15 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CMTV за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.61, а максимальная — 39.70.

Следите за динамикой Community BanCorp - Common stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CMTV сегодня?

Community BanCorp - Common stock (CMTV) сегодня оценивается на уровне 39.70. Инструмент торгуется в пределах 38.61 - 39.70, вчерашнее закрытие составило 39.85, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMTV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Community BanCorp - Common stock?

Community BanCorp - Common stock в настоящее время оценивается в 39.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.03% и USD. Отслеживайте движения CMTV на графике в реальном времени.

Как купить акции CMTV?

Вы можете купить акции Community BanCorp - Common stock (CMTV) по текущей цене 39.70. Ордера обычно размещаются около 39.70 или 40.00, тогда как 49 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMTV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CMTV?

Инвестирование в Community BanCorp - Common stock предполагает учет годового диапазона 29.53 - 42.92 и текущей цены 39.70. Многие сравнивают -3.03% и 31.15% перед размещением ордеров на 39.70 или 40.00. Изучайте ежедневные изменения цены CMTV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Community BanCorp - Common stock?

Самая высокая цена Community BanCorp - Common stock (CMTV) за последний год составила 42.92. Акции заметно колебались в пределах 29.53 - 42.92, сравнение с 39.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Community BanCorp - Common stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Community BanCorp - Common stock?

Самая низкая цена Community BanCorp - Common stock (CMTV) за год составила 29.53. Сравнение с текущими 39.70 и 29.53 - 42.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMTV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CMTV?

В прошлом Community BanCorp - Common stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.85 и 26.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.61 39.70
Годовой диапазон
29.53 42.92
Предыдущее закрытие
39.85
Open
39.48
Bid
39.70
Ask
40.00
Low
38.61
High
39.70
Объем
49
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
-3.03%
6-месячное изменение
31.15%
Годовое изменение
26.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%