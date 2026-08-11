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CMTV: Community BanCorp - Common stock
Курс CMTV за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.61, а максимальная — 39.70.
Следите за динамикой Community BanCorp - Common stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CMTV сегодня?
Community BanCorp - Common stock (CMTV) сегодня оценивается на уровне 39.70. Инструмент торгуется в пределах 38.61 - 39.70, вчерашнее закрытие составило 39.85, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMTV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Community BanCorp - Common stock?
Community BanCorp - Common stock в настоящее время оценивается в 39.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.03% и USD. Отслеживайте движения CMTV на графике в реальном времени.
Как купить акции CMTV?
Вы можете купить акции Community BanCorp - Common stock (CMTV) по текущей цене 39.70. Ордера обычно размещаются около 39.70 или 40.00, тогда как 49 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMTV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CMTV?
Инвестирование в Community BanCorp - Common stock предполагает учет годового диапазона 29.53 - 42.92 и текущей цены 39.70. Многие сравнивают -3.03% и 31.15% перед размещением ордеров на 39.70 или 40.00. Изучайте ежедневные изменения цены CMTV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Community BanCorp - Common stock?
Самая высокая цена Community BanCorp - Common stock (CMTV) за последний год составила 42.92. Акции заметно колебались в пределах 29.53 - 42.92, сравнение с 39.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Community BanCorp - Common stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Community BanCorp - Common stock?
Самая низкая цена Community BanCorp - Common stock (CMTV) за год составила 29.53. Сравнение с текущими 39.70 и 29.53 - 42.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMTV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CMTV?
В прошлом Community BanCorp - Common stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.85 и 26.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.85
- Open
- 39.48
- Bid
- 39.70
- Ask
- 40.00
- Low
- 38.61
- High
- 39.70
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- -3.03%
- 6-месячное изменение
- 31.15%
- Годовое изменение
- 26.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%