CMTV: Community BanCorp - Common stock
今日CMTV汇率已更改2.75%。当日，交易品种以低点39.61和高点40.79进行交易。
关注Community BanCorp - Common stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CMTV股票今天的价格是多少？
Community BanCorp - Common stock股票今天的定价为40.79。它在39.61 - 40.79范围内交易，昨天的收盘价为39.70，交易量达到36。CMTV的实时价格图表显示了这些更新。
Community BanCorp - Common stock股票是否支付股息？
Community BanCorp - Common stock目前的价值为40.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.49%和USD。实时查看图表以跟踪CMTV走势。
如何购买CMTV股票？
您可以以40.79的当前价格购买Community BanCorp - Common stock股票。订单通常设置在40.79或41.09附近，而36和2.98%显示市场活动。立即关注CMTV的实时图表更新。
如何投资CMTV股票？
投资Community BanCorp - Common stock需要考虑年度范围29.53 - 42.92和当前价格40.79。许多人在以40.79或41.09下订单之前，会比较-0.37%和。实时查看CMTV价格图表，了解每日变化。
Community BanCorp - Common stock股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Community BanCorp - Common stock的最高价格是42.92。在29.53 - 42.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Community BanCorp - Common stock的绩效。
Community BanCorp - Common stock股票的最低价格是多少？
Community BanCorp - Common stock（CMTV）的最低价格为29.53。将其与当前的40.79和29.53 - 42.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMTV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CMTV股票是什么时候拆分的？
Community BanCorp - Common stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.70和29.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.70
- 开盘价
- 39.61
- 卖价
- 40.79
- 买价
- 41.09
- 最低价
- 39.61
- 最高价
- 40.79
- 交易量
- 36
- 日变化
- 2.75%
- 月变化
- -0.37%
- 6个月变化
- 34.75%
- 年变化
- 29.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%