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CMTV: Community BanCorp - Common stock

40.79 USD 1.09 (2.75%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CMTV汇率已更改2.75%。当日，交易品种以低点39.61和高点40.79进行交易。

关注Community BanCorp - Common stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CMTV股票今天的价格是多少？

Community BanCorp - Common stock股票今天的定价为40.79。它在39.61 - 40.79范围内交易，昨天的收盘价为39.70，交易量达到36。CMTV的实时价格图表显示了这些更新。

Community BanCorp - Common stock股票是否支付股息？

Community BanCorp - Common stock目前的价值为40.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.49%和USD。实时查看图表以跟踪CMTV走势。

如何购买CMTV股票？

您可以以40.79的当前价格购买Community BanCorp - Common stock股票。订单通常设置在40.79或41.09附近，而36和2.98%显示市场活动。立即关注CMTV的实时图表更新。

如何投资CMTV股票？

投资Community BanCorp - Common stock需要考虑年度范围29.53 - 42.92和当前价格40.79。许多人在以40.79或41.09下订单之前，会比较-0.37%和。实时查看CMTV价格图表，了解每日变化。

Community BanCorp - Common stock股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Community BanCorp - Common stock的最高价格是42.92。在29.53 - 42.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Community BanCorp - Common stock的绩效。

Community BanCorp - Common stock股票的最低价格是多少？

Community BanCorp - Common stock（CMTV）的最低价格为29.53。将其与当前的40.79和29.53 - 42.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMTV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CMTV股票是什么时候拆分的？

Community BanCorp - Common stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.70和29.49%中可见。

日范围
39.61 40.79
年范围
29.53 42.92
前一天收盘价
39.70
开盘价
39.61
卖价
40.79
买价
41.09
最低价
39.61
最高价
40.79
交易量
36
日变化
2.75%
月变化
-0.37%
6个月变化
34.75%
年变化
29.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%