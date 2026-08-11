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CMDB: Costamare Bulkers Holdings Ltd
Курс CMDB за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.37, а максимальная — 17.79.
Следите за динамикой Costamare Bulkers Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CMDB сегодня?
Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) сегодня оценивается на уровне 17.45. Инструмент торгуется в пределах 17.37 - 17.79, вчерашнее закрытие составило 17.78, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMDB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Costamare Bulkers Holdings Ltd?
Costamare Bulkers Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 17.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.63% и USD. Отслеживайте движения CMDB на графике в реальном времени.
Как купить акции CMDB?
Вы можете купить акции Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) по текущей цене 17.45. Ордера обычно размещаются около 17.45 или 17.75, тогда как 70 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMDB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CMDB?
Инвестирование в Costamare Bulkers Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 14.88 - 20.92 и текущей цены 17.45. Многие сравнивают -12.40% и -5.62% перед размещением ордеров на 17.45 или 17.75. Изучайте ежедневные изменения цены CMDB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Costamare Bulkers Holdings Ltd?
Самая высокая цена Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) за последний год составила 20.92. Акции заметно колебались в пределах 14.88 - 20.92, сравнение с 17.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Costamare Bulkers Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Costamare Bulkers Holdings Ltd?
Самая низкая цена Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) за год составила 14.88. Сравнение с текущими 17.45 и 14.88 - 20.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMDB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CMDB?
В прошлом Costamare Bulkers Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.78 и -9.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.78
- Open
- 17.51
- Bid
- 17.45
- Ask
- 17.75
- Low
- 17.37
- High
- 17.79
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- -1.86%
- Месячное изменение
- -12.40%
- 6-месячное изменение
- -5.62%
- Годовое изменение
- -9.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%