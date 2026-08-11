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CMDB: Costamare Bulkers Holdings Ltd

17.45 USD 0.33 (1.86%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CMDB за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.37, а максимальная — 17.79.

Следите за динамикой Costamare Bulkers Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CMDB сегодня?

Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) сегодня оценивается на уровне 17.45. Инструмент торгуется в пределах 17.37 - 17.79, вчерашнее закрытие составило 17.78, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMDB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Costamare Bulkers Holdings Ltd?

Costamare Bulkers Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 17.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.63% и USD. Отслеживайте движения CMDB на графике в реальном времени.

Как купить акции CMDB?

Вы можете купить акции Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) по текущей цене 17.45. Ордера обычно размещаются около 17.45 или 17.75, тогда как 70 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMDB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CMDB?

Инвестирование в Costamare Bulkers Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 14.88 - 20.92 и текущей цены 17.45. Многие сравнивают -12.40% и -5.62% перед размещением ордеров на 17.45 или 17.75. Изучайте ежедневные изменения цены CMDB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Costamare Bulkers Holdings Ltd?

Самая высокая цена Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) за последний год составила 20.92. Акции заметно колебались в пределах 14.88 - 20.92, сравнение с 17.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Costamare Bulkers Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Costamare Bulkers Holdings Ltd?

Самая низкая цена Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) за год составила 14.88. Сравнение с текущими 17.45 и 14.88 - 20.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMDB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CMDB?

В прошлом Costamare Bulkers Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.78 и -9.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.37 17.79
Годовой диапазон
14.88 20.92
Предыдущее закрытие
17.78
Open
17.51
Bid
17.45
Ask
17.75
Low
17.37
High
17.79
Объем
70
Дневное изменение
-1.86%
Месячное изменение
-12.40%
6-месячное изменение
-5.62%
Годовое изменение
-9.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%