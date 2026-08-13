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CMDB: Costamare Bulkers Holdings Ltd

17.20 USD 0.25 (1.43%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CMDB汇率已更改-1.43%。当日，交易品种以低点16.94和高点17.47进行交易。

关注Costamare Bulkers Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CMDB股票今天的价格是多少？

Costamare Bulkers Holdings Ltd股票今天的定价为17.20。它在16.94 - 17.47范围内交易，昨天的收盘价为17.45，交易量达到143。CMDB的实时价格图表显示了这些更新。

Costamare Bulkers Holdings Ltd股票是否支付股息？

Costamare Bulkers Holdings Ltd目前的价值为17.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.93%和USD。实时查看图表以跟踪CMDB走势。

如何购买CMDB股票？

您可以以17.20的当前价格购买Costamare Bulkers Holdings Ltd股票。订单通常设置在17.20或17.50附近，而143和1.06%显示市场活动。立即关注CMDB的实时图表更新。

如何投资CMDB股票？

投资Costamare Bulkers Holdings Ltd需要考虑年度范围14.88 - 20.92和当前价格17.20。许多人在以17.20或17.50下订单之前，会比较-13.65%和。实时查看CMDB价格图表，了解每日变化。

Costamare Bulkers Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Costamare Bulkers Holdings Ltd的最高价格是20.92。在14.88 - 20.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Costamare Bulkers Holdings Ltd的绩效。

Costamare Bulkers Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

Costamare Bulkers Holdings Ltd（CMDB）的最低价格为14.88。将其与当前的17.20和14.88 - 20.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CMDB股票是什么时候拆分的？

Costamare Bulkers Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.45和-10.93%中可见。

日范围
16.94 17.47
年范围
14.88 20.92
前一天收盘价
17.45
开盘价
17.02
卖价
17.20
买价
17.50
最低价
16.94
最高价
17.47
交易量
143
日变化
-1.43%
月变化
-13.65%
6个月变化
-6.98%
年变化
-10.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%