CMDB: Costamare Bulkers Holdings Ltd
今日CMDB汇率已更改-1.43%。当日，交易品种以低点16.94和高点17.47进行交易。
关注Costamare Bulkers Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
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常见问题解答
CMDB股票今天的价格是多少？
Costamare Bulkers Holdings Ltd股票今天的定价为17.20。它在16.94 - 17.47范围内交易，昨天的收盘价为17.45，交易量达到143。CMDB的实时价格图表显示了这些更新。
Costamare Bulkers Holdings Ltd股票是否支付股息？
Costamare Bulkers Holdings Ltd目前的价值为17.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.93%和USD。实时查看图表以跟踪CMDB走势。
如何购买CMDB股票？
您可以以17.20的当前价格购买Costamare Bulkers Holdings Ltd股票。订单通常设置在17.20或17.50附近，而143和1.06%显示市场活动。立即关注CMDB的实时图表更新。
如何投资CMDB股票？
投资Costamare Bulkers Holdings Ltd需要考虑年度范围14.88 - 20.92和当前价格17.20。许多人在以17.20或17.50下订单之前，会比较-13.65%和。实时查看CMDB价格图表，了解每日变化。
Costamare Bulkers Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Costamare Bulkers Holdings Ltd的最高价格是20.92。在14.88 - 20.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Costamare Bulkers Holdings Ltd的绩效。
Costamare Bulkers Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
Costamare Bulkers Holdings Ltd（CMDB）的最低价格为14.88。将其与当前的17.20和14.88 - 20.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CMDB股票是什么时候拆分的？
Costamare Bulkers Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.45和-10.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.45
- 开盘价
- 17.02
- 卖价
- 17.20
- 买价
- 17.50
- 最低价
- 16.94
- 最高价
- 17.47
- 交易量
- 143
- 日变化
- -1.43%
- 月变化
- -13.65%
- 6个月变化
- -6.98%
- 年变化
- -10.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%