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CLNK: Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF
Курс CLNK за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.95, а максимальная — 15.13.
Следите за динамикой Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLNK сегодня?
Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF (CLNK) сегодня оценивается на уровне 15.09. Инструмент торгуется в пределах 14.95 - 15.13, вчерашнее закрытие составило 14.92, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLNK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF?
Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF в настоящее время оценивается в 15.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -41.03% и USD. Отслеживайте движения CLNK на графике в реальном времени.
Как купить акции CLNK?
Вы можете купить акции Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF (CLNK) по текущей цене 15.09. Ордера обычно размещаются около 15.09 или 15.39, тогда как 29 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLNK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLNK?
Инвестирование в Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF предполагает учет годового диапазона 12.79 - 26.79 и текущей цены 15.09. Многие сравнивают 1.00% и -5.21% перед размещением ордеров на 15.09 или 15.39. Изучайте ежедневные изменения цены CLNK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF?
Самая высокая цена Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF (CLNK) за последний год составила 26.79. Акции заметно колебались в пределах 12.79 - 26.79, сравнение с 14.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF?
Самая низкая цена Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF (CLNK) за год составила 12.79. Сравнение с текущими 15.09 и 12.79 - 26.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLNK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLNK?
В прошлом Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.92 и -41.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.92
- Open
- 15.10
- Bid
- 15.09
- Ask
- 15.39
- Low
- 14.95
- High
- 15.13
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- -5.21%
- Годовое изменение
- -41.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%