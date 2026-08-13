CLNK: Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF
今日CLNK汇率已更改3.11%。当日，交易品种以低点15.52和高点16.18进行交易。
关注Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CLNK股票今天的价格是多少？
Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF股票今天的定价为15.56。它在15.52 - 16.18范围内交易，昨天的收盘价为15.09，交易量达到54。CLNK的实时价格图表显示了这些更新。
Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF股票是否支付股息？
Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF目前的价值为15.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.19%和USD。实时查看图表以跟踪CLNK走势。
如何购买CLNK股票？
您可以以15.56的当前价格购买Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF股票。订单通常设置在15.56或15.86附近，而54和-1.21%显示市场活动。立即关注CLNK的实时图表更新。
如何投资CLNK股票？
投资Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF需要考虑年度范围12.79 - 26.79和当前价格15.56。许多人在以15.56或15.86下订单之前，会比较4.15%和。实时查看CLNK价格图表，了解每日变化。
Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF的最高价格是26.79。在12.79 - 26.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF的绩效。
Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF股票的最低价格是多少？
Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF（CLNK）的最低价格为12.79。将其与当前的15.56和12.79 - 26.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CLNK股票是什么时候拆分的？
Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.09和-39.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.09
- 开盘价
- 15.75
- 卖价
- 15.56
- 买价
- 15.86
- 最低价
- 15.52
- 最高价
- 16.18
- 交易量
- 54
- 日变化
- 3.11%
- 月变化
- 4.15%
- 6个月变化
- -2.26%
- 年变化
- -39.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%