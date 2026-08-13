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CLNK: Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF

15.56 USD 0.47 (3.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CLNK汇率已更改3.11%。当日，交易品种以低点15.52和高点16.18进行交易。

关注Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CLNK股票今天的价格是多少？

Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF股票今天的定价为15.56。它在15.52 - 16.18范围内交易，昨天的收盘价为15.09，交易量达到54。CLNK的实时价格图表显示了这些更新。

Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF股票是否支付股息？

Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF目前的价值为15.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.19%和USD。实时查看图表以跟踪CLNK走势。

如何购买CLNK股票？

您可以以15.56的当前价格购买Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF股票。订单通常设置在15.56或15.86附近，而54和-1.21%显示市场活动。立即关注CLNK的实时图表更新。

如何投资CLNK股票？

投资Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF需要考虑年度范围12.79 - 26.79和当前价格15.56。许多人在以15.56或15.86下订单之前，会比较4.15%和。实时查看CLNK价格图表，了解每日变化。

Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF的最高价格是26.79。在12.79 - 26.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF的绩效。

Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF股票的最低价格是多少？

Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF（CLNK）的最低价格为12.79。将其与当前的15.56和12.79 - 26.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLNK股票是什么时候拆分的？

Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.09和-39.19%中可见。

日范围
15.52 16.18
年范围
12.79 26.79
前一天收盘价
15.09
开盘价
15.75
卖价
15.56
买价
15.86
最低价
15.52
最高价
16.18
交易量
54
日变化
3.11%
月变化
4.15%
6个月变化
-2.26%
年变化
-39.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%