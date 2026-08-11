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CLCV: Crossmark Large Cap Value ETF
Курс CLCV за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.44, а максимальная — 31.44.
Следите за динамикой Crossmark Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLCV сегодня?
Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) сегодня оценивается на уровне 31.44. Инструмент торгуется в пределах 31.44 - 31.44, вчерашнее закрытие составило 31.30, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Crossmark Large Cap Value ETF?
Crossmark Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 31.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.88% и USD. Отслеживайте движения CLCV на графике в реальном времени.
Как купить акции CLCV?
Вы можете купить акции Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) по текущей цене 31.44. Ордера обычно размещаются около 31.44 или 31.74, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLCV?
Инвестирование в Crossmark Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 25.11 - 32.01 и текущей цены 31.44. Многие сравнивают 2.54% и 15.50% перед размещением ордеров на 31.44 или 31.74. Изучайте ежедневные изменения цены CLCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Crossmark Large Cap Value ETF?
Самая высокая цена Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) за последний год составила 32.01. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 32.01, сравнение с 31.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Crossmark Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Crossmark Large Cap Value ETF?
Самая низкая цена Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 31.44 и 25.11 - 32.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLCV?
В прошлом Crossmark Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.30 и 23.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.30
- Open
- 31.44
- Bid
- 31.44
- Ask
- 31.74
- Low
- 31.44
- High
- 31.44
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 2.54%
- 6-месячное изменение
- 15.50%
- Годовое изменение
- 23.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%