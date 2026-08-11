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CLCV: Crossmark Large Cap Value ETF

31.44 USD 0.14 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CLCV за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.44, а максимальная — 31.44.

Следите за динамикой Crossmark Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLCV сегодня?

Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) сегодня оценивается на уровне 31.44. Инструмент торгуется в пределах 31.44 - 31.44, вчерашнее закрытие составило 31.30, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Crossmark Large Cap Value ETF?

Crossmark Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 31.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.88% и USD. Отслеживайте движения CLCV на графике в реальном времени.

Как купить акции CLCV?

Вы можете купить акции Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) по текущей цене 31.44. Ордера обычно размещаются около 31.44 или 31.74, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLCV?

Инвестирование в Crossmark Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 25.11 - 32.01 и текущей цены 31.44. Многие сравнивают 2.54% и 15.50% перед размещением ордеров на 31.44 или 31.74. Изучайте ежедневные изменения цены CLCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Crossmark Large Cap Value ETF?

Самая высокая цена Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) за последний год составила 32.01. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 32.01, сравнение с 31.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Crossmark Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Crossmark Large Cap Value ETF?

Самая низкая цена Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 31.44 и 25.11 - 32.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLCV?

В прошлом Crossmark Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.30 и 23.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.44 31.44
Годовой диапазон
25.11 32.01
Предыдущее закрытие
31.30
Open
31.44
Bid
31.44
Ask
31.74
Low
31.44
High
31.44
Объем
4
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
2.54%
6-месячное изменение
15.50%
Годовое изменение
23.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%