CLCV: Crossmark Large Cap Value ETF
今日CLCV汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点31.43和高点31.43进行交易。
关注Crossmark Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CLCV股票今天的价格是多少？
Crossmark Large Cap Value ETF股票今天的定价为31.43。它在31.43 - 31.43范围内交易，昨天的收盘价为31.44，交易量达到1。CLCV的实时价格图表显示了这些更新。
Crossmark Large Cap Value ETF股票是否支付股息？
Crossmark Large Cap Value ETF目前的价值为31.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.84%和USD。实时查看图表以跟踪CLCV走势。
如何购买CLCV股票？
您可以以31.43的当前价格购买Crossmark Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在31.43或31.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CLCV的实时图表更新。
如何投资CLCV股票？
投资Crossmark Large Cap Value ETF需要考虑年度范围25.11 - 32.01和当前价格31.43。许多人在以31.43或31.73下订单之前，会比较2.51%和。实时查看CLCV价格图表，了解每日变化。
Crossmark Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Crossmark Large Cap Value ETF的最高价格是32.01。在25.11 - 32.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Crossmark Large Cap Value ETF的绩效。
Crossmark Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Crossmark Large Cap Value ETF（CLCV）的最低价格为25.11。将其与当前的31.43和25.11 - 32.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CLCV股票是什么时候拆分的？
Crossmark Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.44和23.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.44
- 开盘价
- 31.43
- 卖价
- 31.43
- 买价
- 31.73
- 最低价
- 31.43
- 最高价
- 31.43
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 2.51%
- 6个月变化
- 15.47%
- 年变化
- 23.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%