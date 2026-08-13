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CLCV: Crossmark Large Cap Value ETF

31.43 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CLCV汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点31.43和高点31.43进行交易。

关注Crossmark Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CLCV股票今天的价格是多少？

Crossmark Large Cap Value ETF股票今天的定价为31.43。它在31.43 - 31.43范围内交易，昨天的收盘价为31.44，交易量达到1。CLCV的实时价格图表显示了这些更新。

Crossmark Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

Crossmark Large Cap Value ETF目前的价值为31.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.84%和USD。实时查看图表以跟踪CLCV走势。

如何购买CLCV股票？

您可以以31.43的当前价格购买Crossmark Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在31.43或31.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CLCV的实时图表更新。

如何投资CLCV股票？

投资Crossmark Large Cap Value ETF需要考虑年度范围25.11 - 32.01和当前价格31.43。许多人在以31.43或31.73下订单之前，会比较2.51%和。实时查看CLCV价格图表，了解每日变化。

Crossmark Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Crossmark Large Cap Value ETF的最高价格是32.01。在25.11 - 32.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Crossmark Large Cap Value ETF的绩效。

Crossmark Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Crossmark Large Cap Value ETF（CLCV）的最低价格为25.11。将其与当前的31.43和25.11 - 32.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLCV股票是什么时候拆分的？

Crossmark Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.44和23.84%中可见。

日范围
31.43 31.43
年范围
25.11 32.01
前一天收盘价
31.44
开盘价
31.43
卖价
31.43
买价
31.73
最低价
31.43
最高价
31.43
交易量
1
日变化
-0.03%
月变化
2.51%
6个月变化
15.47%
年变化
23.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%