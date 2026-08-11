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CLCG: Crossmark Large Cap Growth ETF

29.01 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CLCG за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.01, а максимальная — 29.01.

Следите за динамикой Crossmark Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLCG сегодня?

Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) сегодня оценивается на уровне 29.01. Инструмент торгуется в пределах 29.01 - 29.01, вчерашнее закрытие составило 29.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLCG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Crossmark Large Cap Growth ETF?

Crossmark Large Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.44% и USD. Отслеживайте движения CLCG на графике в реальном времени.

Как купить акции CLCG?

Вы можете купить акции Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) по текущей цене 29.01. Ордера обычно размещаются около 29.01 или 29.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLCG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLCG?

Инвестирование в Crossmark Large Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 23.52 - 29.90 и текущей цены 29.01. Многие сравнивают 2.22% и 12.70% перед размещением ордеров на 29.01 или 29.31. Изучайте ежедневные изменения цены CLCG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Crossmark Large Cap Growth ETF?

Самая высокая цена Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) за последний год составила 29.90. Акции заметно колебались в пределах 23.52 - 29.90, сравнение с 29.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Crossmark Large Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Crossmark Large Cap Growth ETF?

Самая низкая цена Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) за год составила 23.52. Сравнение с текущими 29.01 и 23.52 - 29.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLCG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLCG?

В прошлом Crossmark Large Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.02 и 14.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.01 29.01
Годовой диапазон
23.52 29.90
Предыдущее закрытие
29.02
Open
29.01
Bid
29.01
Ask
29.31
Low
29.01
High
29.01
Объем
1
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
2.22%
6-месячное изменение
12.70%
Годовое изменение
14.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%