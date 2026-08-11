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CLCG: Crossmark Large Cap Growth ETF
Курс CLCG за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.01, а максимальная — 29.01.
Следите за динамикой Crossmark Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLCG сегодня?
Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) сегодня оценивается на уровне 29.01. Инструмент торгуется в пределах 29.01 - 29.01, вчерашнее закрытие составило 29.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLCG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Crossmark Large Cap Growth ETF?
Crossmark Large Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.44% и USD. Отслеживайте движения CLCG на графике в реальном времени.
Как купить акции CLCG?
Вы можете купить акции Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) по текущей цене 29.01. Ордера обычно размещаются около 29.01 или 29.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLCG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLCG?
Инвестирование в Crossmark Large Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 23.52 - 29.90 и текущей цены 29.01. Многие сравнивают 2.22% и 12.70% перед размещением ордеров на 29.01 или 29.31. Изучайте ежедневные изменения цены CLCG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Crossmark Large Cap Growth ETF?
Самая высокая цена Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) за последний год составила 29.90. Акции заметно колебались в пределах 23.52 - 29.90, сравнение с 29.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Crossmark Large Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Crossmark Large Cap Growth ETF?
Самая низкая цена Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) за год составила 23.52. Сравнение с текущими 29.01 и 23.52 - 29.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLCG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLCG?
В прошлом Crossmark Large Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.02 и 14.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.02
- Open
- 29.01
- Bid
- 29.01
- Ask
- 29.31
- Low
- 29.01
- High
- 29.01
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 2.22%
- 6-месячное изменение
- 12.70%
- Годовое изменение
- 14.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%