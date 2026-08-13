CLCG: Crossmark Large Cap Growth ETF
今日CLCG汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点29.01和高点29.01进行交易。
关注Crossmark Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CLCG股票今天的价格是多少？
Crossmark Large Cap Growth ETF股票今天的定价为29.01。它在29.01 - 29.01范围内交易，昨天的收盘价为29.02，交易量达到1。CLCG的实时价格图表显示了这些更新。
Crossmark Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？
Crossmark Large Cap Growth ETF目前的价值为29.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.44%和USD。实时查看图表以跟踪CLCG走势。
如何购买CLCG股票？
您可以以29.01的当前价格购买Crossmark Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在29.01或29.31附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CLCG的实时图表更新。
如何投资CLCG股票？
投资Crossmark Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围23.52 - 29.90和当前价格29.01。许多人在以29.01或29.31下订单之前，会比较2.22%和。实时查看CLCG价格图表，了解每日变化。
Crossmark Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Crossmark Large Cap Growth ETF的最高价格是29.90。在23.52 - 29.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Crossmark Large Cap Growth ETF的绩效。
Crossmark Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？
Crossmark Large Cap Growth ETF（CLCG）的最低价格为23.52。将其与当前的29.01和23.52 - 29.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CLCG股票是什么时候拆分的？
Crossmark Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.02和14.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.02
- 开盘价
- 29.01
- 卖价
- 29.01
- 买价
- 29.31
- 最低价
- 29.01
- 最高价
- 29.01
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 2.22%
- 6个月变化
- 12.70%
- 年变化
- 14.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%