报价部分
货币 / CLCG
回到股票

CLCG: Crossmark Large Cap Growth ETF

29.01 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CLCG汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点29.01和高点29.01进行交易。

关注Crossmark Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CLCG股票今天的价格是多少？

Crossmark Large Cap Growth ETF股票今天的定价为29.01。它在29.01 - 29.01范围内交易，昨天的收盘价为29.02，交易量达到1。CLCG的实时价格图表显示了这些更新。

Crossmark Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Crossmark Large Cap Growth ETF目前的价值为29.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.44%和USD。实时查看图表以跟踪CLCG走势。

如何购买CLCG股票？

您可以以29.01的当前价格购买Crossmark Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在29.01或29.31附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CLCG的实时图表更新。

如何投资CLCG股票？

投资Crossmark Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围23.52 - 29.90和当前价格29.01。许多人在以29.01或29.31下订单之前，会比较2.22%和。实时查看CLCG价格图表，了解每日变化。

Crossmark Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Crossmark Large Cap Growth ETF的最高价格是29.90。在23.52 - 29.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Crossmark Large Cap Growth ETF的绩效。

Crossmark Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Crossmark Large Cap Growth ETF（CLCG）的最低价格为23.52。将其与当前的29.01和23.52 - 29.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLCG股票是什么时候拆分的？

Crossmark Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.02和14.44%中可见。

日范围
29.01 29.01
年范围
23.52 29.90
前一天收盘价
29.02
开盘价
29.01
卖价
29.01
买价
29.31
最低价
29.01
最高价
29.01
交易量
1
日变化
-0.03%
月变化
2.22%
6个月变化
12.70%
年变化
14.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%