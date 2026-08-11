- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLBR: Colombier Acquisition Corp. III
Курс CLBR за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.26, а максимальная — 10.27.
Следите за динамикой Colombier Acquisition Corp. III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLBR сегодня?
Colombier Acquisition Corp. III (CLBR) сегодня оценивается на уровне 10.26. Инструмент торгуется в пределах 10.26 - 10.27, вчерашнее закрытие составило 10.27, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLBR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Colombier Acquisition Corp. III?
Colombier Acquisition Corp. III в настоящее время оценивается в 10.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.58% и USD. Отслеживайте движения CLBR на графике в реальном времени.
Как купить акции CLBR?
Вы можете купить акции Colombier Acquisition Corp. III (CLBR) по текущей цене 10.26. Ордера обычно размещаются около 10.26 или 10.56, тогда как 7 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLBR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLBR?
Инвестирование в Colombier Acquisition Corp. III предполагает учет годового диапазона 10.02 - 10.40 и текущей цены 10.26. Многие сравнивают -0.39% и 1.58% перед размещением ордеров на 10.26 или 10.56. Изучайте ежедневные изменения цены CLBR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Colombier Acquisition Corp. III?
Самая высокая цена Colombier Acquisition Corp. III (CLBR) за последний год составила 10.40. Акции заметно колебались в пределах 10.02 - 10.40, сравнение с 10.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Colombier Acquisition Corp. III на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Colombier Acquisition Corp. III?
Самая низкая цена Colombier Acquisition Corp. III (CLBR) за год составила 10.02. Сравнение с текущими 10.26 и 10.02 - 10.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLBR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLBR?
В прошлом Colombier Acquisition Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.27 и 1.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.27
- Open
- 10.27
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Low
- 10.26
- High
- 10.27
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- 1.58%
- Годовое изменение
- 1.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%