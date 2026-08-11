КотировкиРазделы
Валюты / CLBR
Назад в Рынок акций США

CLBR: Colombier Acquisition Corp. III

10.26 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CLBR за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.26, а максимальная — 10.27.

Следите за динамикой Colombier Acquisition Corp. III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLBR сегодня?

Colombier Acquisition Corp. III (CLBR) сегодня оценивается на уровне 10.26. Инструмент торгуется в пределах 10.26 - 10.27, вчерашнее закрытие составило 10.27, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLBR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Colombier Acquisition Corp. III?

Colombier Acquisition Corp. III в настоящее время оценивается в 10.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.58% и USD. Отслеживайте движения CLBR на графике в реальном времени.

Как купить акции CLBR?

Вы можете купить акции Colombier Acquisition Corp. III (CLBR) по текущей цене 10.26. Ордера обычно размещаются около 10.26 или 10.56, тогда как 7 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLBR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLBR?

Инвестирование в Colombier Acquisition Corp. III предполагает учет годового диапазона 10.02 - 10.40 и текущей цены 10.26. Многие сравнивают -0.39% и 1.58% перед размещением ордеров на 10.26 или 10.56. Изучайте ежедневные изменения цены CLBR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Colombier Acquisition Corp. III?

Самая высокая цена Colombier Acquisition Corp. III (CLBR) за последний год составила 10.40. Акции заметно колебались в пределах 10.02 - 10.40, сравнение с 10.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Colombier Acquisition Corp. III на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Colombier Acquisition Corp. III?

Самая низкая цена Colombier Acquisition Corp. III (CLBR) за год составила 10.02. Сравнение с текущими 10.26 и 10.02 - 10.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLBR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLBR?

В прошлом Colombier Acquisition Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.27 и 1.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.26 10.27
Годовой диапазон
10.02 10.40
Предыдущее закрытие
10.27
Open
10.27
Bid
10.26
Ask
10.56
Low
10.26
High
10.27
Объем
7
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.39%
6-месячное изменение
1.58%
Годовое изменение
1.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%