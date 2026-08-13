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CLBR: Colombier Acquisition Corp. III

10.26 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CLBR汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.26和高点10.27进行交易。

关注Colombier Acquisition Corp. III动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CLBR股票今天的价格是多少？

Colombier Acquisition Corp. III股票今天的定价为10.26。它在10.26 - 10.27范围内交易，昨天的收盘价为10.27，交易量达到7。CLBR的实时价格图表显示了这些更新。

Colombier Acquisition Corp. III股票是否支付股息？

Colombier Acquisition Corp. III目前的价值为10.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.58%和USD。实时查看图表以跟踪CLBR走势。

如何购买CLBR股票？

您可以以10.26的当前价格购买Colombier Acquisition Corp. III股票。订单通常设置在10.26或10.56附近，而7和-0.10%显示市场活动。立即关注CLBR的实时图表更新。

如何投资CLBR股票？

投资Colombier Acquisition Corp. III需要考虑年度范围10.02 - 10.40和当前价格10.26。许多人在以10.26或10.56下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看CLBR价格图表，了解每日变化。

Colombier Acquisition Corp. III股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Colombier Acquisition Corp. III的最高价格是10.40。在10.02 - 10.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Colombier Acquisition Corp. III的绩效。

Colombier Acquisition Corp. III股票的最低价格是多少？

Colombier Acquisition Corp. III（CLBR）的最低价格为10.02。将其与当前的10.26和10.02 - 10.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLBR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLBR股票是什么时候拆分的？

Colombier Acquisition Corp. III历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.27和1.58%中可见。

日范围
10.26 10.27
年范围
10.02 10.40
前一天收盘价
10.27
开盘价
10.27
卖价
10.26
买价
10.56
最低价
10.26
最高价
10.27
交易量
7
日变化
-0.10%
月变化
-0.39%
6个月变化
1.58%
年变化
1.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%